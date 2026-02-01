Águia de Marabá e Castanhal vencem na segunda rodada do Parazão

O Águia de Marabá está com 100% de aproveitamento no Campeonato Paraense. Na manhã deste domingo (1º), no estádio Augusto Corrêa, o Azulão venceu a Tuna Luso por 2 a 0 e somou mais três pontos na disputa. No outro jogo, entre Castanhal e Santa Rosa, que ocorreu na noite do último sábado (31), no reinaugurado Maximino Porpino Filho, o Modelão, o Japiim venceu o Santinha por 1 a 0.

Em Augusto Corrêa, sob o sol das 10h, as águias paraenses entraram em campo pela segunda rodada do Parazão. O duelo foi equilibrado entre as duas equipes, mas o Azulão foi mais efetivo nas finalizações e conseguiu chegar ao gol, marcado por Wesley e Thiago Bagagem, já na segunda etapa da disputa.

Com isso, o Águia de Marabá soma duas vitórias em dois jogos no campeonato. A equipe marabaense está provisoriamente na liderança do Parazão, com seis pontos. Já a Tuna Luso ainda não venceu e ocupa a 12ª colocação.

Reencontro com a torcida

A partida entre o Japiim da Estrada e o Santinha marcou o primeiro jogo oficial no novo Modelão, entregue na última semana após reformas. Com isso, a torcida local lotou o estádio e fez a festa para a equipe aurinegra. Em campo, o jogo foi decidido no segundo tempo. Jhonatan Flecha marcou aos 26 minutos da etapa final, para a alegria dos torcedores.

O gol garantiu ao Castanhal três pontos. A equipe soma quatro no campeonato e está provisoriamente na quarta posição.

Na terceira rodada, o Castanhal visita o São Raimundo, no estádio municipal de Belterra, na quarta-feira (4), às 16h. Já o Santa Rosa busca a sua primeira vitória no campeonato no mesmo dia, contra o São Francisco, no Ipixunão.

Já o Águia de Marabá reencontra o Remo após a final da Supercopa Grão-Pará, na quinta-feira (5), às 20h, no Baenão. A Tuna recebe o Paysandu na quarta-feira (4).