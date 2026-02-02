Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança Hannah Franco 02.02.26 9h56 Jogo do Remo contra o Mirassol será adiado? Veja o que se sabe e a nova data prevista (Raul Martins/Remo) O duelo entre Clube do Remo e Mirassol, válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, pode sofrer alteração na data. A partida está marcada, inicialmente, para quarta-feira (4), mas a tendência é que o confronto seja adiado por conta de compromissos do clube paulista no Campeonato Paulista. No último domingo (1º), o Mirassol entrou em campo pelo Paulistão para enfrentar o Novorizontino. A partida, porém, foi interrompida no segundo tempo devido à forte chuva que atingiu a cidade de Mirassol e acabou sendo remarcada para a tarde desta segunda-feira (2). No momento da paralisação, o Novorizontino vencia por 1 a 0. VEJA MAIS Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. Intervalo mínimo entre jogos pode provocar mudança De acordo com o regulamento das competições nacionais, é necessário respeitar um intervalo mínimo entre as partidas. Com a remarcação do jogo do Paulistão, o Mirassol pode não ter o tempo de descanso exigido para enfrentar o Remo na quarta-feira, o que abre a possibilidade de adiamento do confronto pela Série A. A informação inicial sobre a possível mudança foi divulgada pelo jornalista Magno Fernandes. A expectativa é que, caso a alteração seja confirmada, o jogo entre Remo e Mirassol seja transferido para a quinta-feira (5). Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não realizou nenhuma mudança oficial na tabela. A definição deve ocorrer ao longo desta segunda-feira (2), após a conclusão do jogo pendente do Campeonato Paulista. Impacto no calendário do Remo Caso o duelo contra o Mirassol seja remanejado para quinta-feira (5), a tendência é que o jogo entre Remo e Águia, válido pela 3ª rodada do Campeonato Paraense e marcado para a mesma data, seja adiado. O Leão Azul ainda tem compromisso importante no fim de semana seguinte. No domingo (8), o Remo enfrenta o Paysandu no clássico Re-Pa, pela 4ª rodada do Parazão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo mirassol Paulistão série a Campeonato Brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES História Paysandu celebra 112 anos e relembra trajetória de conquistas no futebol Papão é um dos clubes mais tradicionais do futebol do norte do Brasil 02.02.26 10h02 FUTEBOL Em jogo com quatro gols, São Raimundo e Amazônia empatam na segunda rodada do Parazão Equipes se enfrentam neste domingo (1º), no Estádio Municipal de Belterra 01.02.26 20h09 Futebol Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber” “O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. 01.02.26 19h56 Futebol Em jogo morno, Paysandu vence o Capitão Poço e mantém 100% na temporada Com o resultado, Papão alcançou a vice-liderança do Parazão, com seis pontos conquistados. 01.02.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 NOVA DATA? Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança 02.02.26 9h56 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 CBF explica expulsão de Carrascal e confirma apagão no VAR durante Flamengo x Corinthians 01.02.26 23h12