Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo

O duelo entre Clube do Remo e Mirassol, válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, pode sofrer alteração na data. A partida está marcada, inicialmente, para quarta-feira (4), mas a tendência é que o confronto seja adiado por conta de compromissos do clube paulista no Campeonato Paulista.

No último domingo (1º), o Mirassol entrou em campo pelo Paulistão para enfrentar o Novorizontino. A partida, porém, foi interrompida no segundo tempo devido à forte chuva que atingiu a cidade de Mirassol e acabou sendo remarcada para a tarde desta segunda-feira (2). No momento da paralisação, o Novorizontino vencia por 1 a 0.

Intervalo mínimo entre jogos pode provocar mudança

De acordo com o regulamento das competições nacionais, é necessário respeitar um intervalo mínimo entre as partidas. Com a remarcação do jogo do Paulistão, o Mirassol pode não ter o tempo de descanso exigido para enfrentar o Remo na quarta-feira, o que abre a possibilidade de adiamento do confronto pela Série A.

A informação inicial sobre a possível mudança foi divulgada pelo jornalista Magno Fernandes. A expectativa é que, caso a alteração seja confirmada, o jogo entre Remo e Mirassol seja transferido para a quinta-feira (5).

Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não realizou nenhuma mudança oficial na tabela. A definição deve ocorrer ao longo desta segunda-feira (2), após a conclusão do jogo pendente do Campeonato Paulista.

Impacto no calendário do Remo

Caso o duelo contra o Mirassol seja remanejado para quinta-feira (5), a tendência é que o jogo entre Remo e Águia, válido pela 3ª rodada do Campeonato Paraense e marcado para a mesma data, seja adiado.

O Leão Azul ainda tem compromisso importante no fim de semana seguinte. No domingo (8), o Remo enfrenta o Paysandu no clássico Re-Pa, pela 4ª rodada do Parazão.