Chuva adia 2º tempo de Mirassol e Novorizontino para segunda-feira, às 15h Estadão Conteúdo 01.02.26 21h12 Devido à forte chuva, o confronto entre Mirassol e Novorizontino pela sexta rodada do Campeonato Paulista teve que ser adiado neste domingo. Após a bola rolar por 45 minutos, durante o intervalo a chuva apertou e deixou o gramado sem condições de jogo. A partida será reiniciada na segunda-feira, às 15h, no estádio Campos Maia, em Mirassol. O Novorizontino vence parcialmente por 1 a 0, com gol marcado por Rômulo, aos 15 minutos de jogo. A chuva forte apareceu na reta final do primeiro tempo, deixando o gramado com diversos pontos de alagamento e impraticável para a disputa do futebol. Após o intervalo, o trio de arbitragem realizou o protocolo, esperou a chuva dar uma trégua, mas depois de uma hora de espera, ficou decidido que o jogo seria adiado. O árbitro Murilo Tarrega Victor vai dirigir o segundo tempo na segunda-feira, reiniciado com o placar de momento: 1 a 0 para o Novorizontino. O gol foi marcado por Rômulo, aos 15 minutos, aproveitando o erro de passe do zagueiro Luiz Otávio. O Mirassol vai ter um obstáculo a mais a superar, porque pelo Campeonato Brasileiro vai encarar o Remo, em Belém (PA), na quarta-feira, pela segunda rodada. A logística para este jogo, normalmente, é ruim, porque é preciso praticamente cruzar o país para chegar à capital do Pará. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Mirassol Novoriontino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Em jogo com quatro gols, São Raimundo e Amazônia empatam na segunda rodada do Parazão Equipes se enfrentam neste domingo (1º), no Estádio Municipal de Belterra 01.02.26 20h09 Futebol Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber” “O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. 01.02.26 19h56 Futebol Em jogo morno, Paysandu vence o Capitão Poço e mantém 100% na temporada Com o resultado, Papão alcançou a vice-liderança do Parazão, com seis pontos conquistados. 01.02.26 19h08 Futebol Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado. 01.02.26 17h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Supercopa do Brasil Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei Flamengo e Corinthians jogam pela Supercopa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 12h00