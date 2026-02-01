Fluminense bate Botafogo e carimba vaga nas quartas de final do Carioca Estadão Conteúdo 01.02.26 23h07 O Fluminense está garantido nas quartas de final do Campeonato Carioca 2026. Na noite deste domingo (01), o time das Laranjeiras foi até o estádio Nilton Santos para encarar o Botafogo, e com gol de John Kennedy, superou o rival por 1 a 0, se garantindo na próxima fase. Em um duelo onde ambos os times foram a campo com times mistos, a força dos titulares que vieram do banco na segunda etapa pesou mais para o lado do Fluminense. O tricolor venceu seu segundo clássico da temporada e garantiu, ao menos nessa rodada, a melhor campanha do estadual até este momento. Com o resultado, o Fluminense foi a 12 pontos e abriu cinco de vantagem para o Sampaio Corrêa, primeiro time fora da zona classificatória às quartas de final, restando apenas três pontos em disputa. Do outro lado, o Botafogo parou em nove, mas lidera o Grupo B e também está na próxima fase, já que tem cinco pontos em relação ao Flamengo. O clássico da quinta rodada começou sob forte chuva na capital carioca. Mesmo assim, o duelo começou agitado: logo no primeiro minuto, Cannobio arriscou de longe, e Léo Linck fez a defesa. Entretanto, o gramado alagou, e aos 10 minutos, o árbitro chamou os times e paralisou a partida. O temporal, entretanto, não demorou a passar. Em cerca de 10 minutos, a drenagem do campo tirou as poças e o jogo foi retomado, entretanto, com um ritmo menor. A melhor chance surgiu aos 30, quando Guga bateu falta de longe e Linck salvou o Botafogo mais uma vez. Desde então, as equipes não conseguiram criar e o jogo foi para o intervalo sem gols. Na volta para o segundo tempo, entretanto, o cenário mudou. O Fluminense passou a se lançar ainda mais ao ataque e conseguiu tirar o zero do placar. Após Léo Linck defender mais uma tentativa de Canobbio aos 16, e de Savarino, aos 22, no minuto seguinte, Lucho Acosta tocou na medida e John Kennedy tocou na saída do goleiro, abrindo o marcador. Após o gol, o time das Laranjeiras baixou suas linhas e passou a administrar mais o resultado, dando mais chances ao Botafogo, que por sua vez, não conseguiu encontrar objetividade e acabou derrotado em seu primeiro clássico de 2026. Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para voltarem a campo ainda nesta semana, pela segunda rodada do Brasileirão 2026. Na quarta-feira (04), o Botafogo vai até Porto Alegre para encarar o Grêmio, a partir das 21h30. No dia seguinte, às 19h, é a vez do Fluminense visitar o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (RS). Pelo Campeonato Carioca, os rivais voltam a campo para a sexta e última rodada da fase de grupos apenas no próximo domingo (08). A partir das 18h, o Botafogo terá mais um clássico pela frente, desta vez diante do Vasco, em local ainda a ser definido. Logo depois, às 20h30, o Fluminense recebe o Maricá, no Maracanã. FICHA TÉCNICA BOTAFOGO 0 X 1 FLUMINENSE BOTAFOGO - Léo Linck; Kadu (Vitinho), Mateo Ponte, Bastos e Marçal; Allan (Danilo), Nathan Fernandes (Alex Telles) e Barrera; Artur (Montoro), Kadir (Santiago Rodríguez) e Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi. FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Facundo Bernal, Martinelli (Nonato) e Lima (Serna); Santi Moreno (Lucho Acosta), Canobbio (Savarino) e John Kennedy (Everaldo). Técnico: Luís Zubeldía. GOL - John Kennedy, aos 23 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Barrera, John Kennedy, Léo Linck, Santi Rodriguez e Ignácio. RENDA - R$ 400.648,00. PÚBLICO - 9.776 torcedores. ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). 