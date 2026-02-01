Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado. Caio Maia 01.02.26 17h01 Paysandu comemora aniversário na Curuzu (Wagner Santana / O Liberal) O domingo de futebol no estádio da Curuzu teve um sabor especial para a Fiel Bicolor. Minutos antes da bola rolar para o confronto entre Paysandu e Capitão Poço, válido pelo Campeonato Paraense, o clube realizou uma cerimônia no gramado para celebrar seus 112 anos de história, que serão completados oficialmente nesta segunda-feira, 2 de fevereiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A homenagem contou com a presença do Lobo, mascote oficial do clube, que comandou a festa ao lado de um grupo de crianças uniformizadas. O ponto alto da celebração foi o tradicional "Parabéns a Você" em torno de um bolo gigante, decorado com o escudo do clube e a inscrição alusiva aos 112 anos de glórias. Tradição e futuro Fundado em 1914, o Paysandu chega aos 112 anos consolidado como uma das maiores forças do futebol nortista. A ação desta tarde reforça a política de aproximação com as novas gerações de torcedores, representadas pelas crianças que participaram da entrega do bolo e da festa no campo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado. 01.02.26 17h01 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para 01.02.26 7h00 Futebol Lucca Carvalho celebra estreia no Parazão e reforça força da base no Paysandu Zagueiro de 22 anos, formado nas categorias de base do clube, ganhou a primeira oportunidade na temporada e destacou o desempenho defensivo na vitória sobre o São Raimundo 30.01.26 15h40 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para 01.02.26 7h00 Supercopa do Brasil Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei Flamengo e Corinthians jogam pela Supercopa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 12h00