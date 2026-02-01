Capa Jornal Amazônia
Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão

O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado.

Caio Maia
fonte

Paysandu comemora aniversário na Curuzu (Wagner Santana / O Liberal)

O domingo de futebol no estádio da Curuzu teve um sabor especial para a Fiel Bicolor. Minutos antes da bola rolar para o confronto entre Paysandu e Capitão Poço, válido pelo Campeonato Paraense, o clube realizou uma cerimônia no gramado para celebrar seus 112 anos de história, que serão completados oficialmente nesta segunda-feira, 2 de fevereiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A homenagem contou com a presença do Lobo, mascote oficial do clube, que comandou a festa ao lado de um grupo de crianças uniformizadas. O ponto alto da celebração foi o tradicional "Parabéns a Você" em torno de um bolo gigante, decorado com o escudo do clube e a inscrição alusiva aos 112 anos de glórias.

Tradição e futuro

Fundado em 1914, o Paysandu chega aos 112 anos consolidado como uma das maiores forças do futebol nortista. A ação desta tarde reforça a política de aproximação com as novas gerações de torcedores, representadas pelas crianças que participaram da entrega do bolo e da festa no campo.

