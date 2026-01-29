Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF Igor Wilson 29.01.26 20h22 O atacante Rossi, agora oficialmente, não faz mais parte do elenco do Paysandu. A rescisão contratual do jogador foi publicada nesta quinta-feira (29) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sacramentando de vez a saída do artilheiro bicolor na vexatória temporada 2025, com 12 gols marcados. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Contratado com status de ídolo, o atacante paraense teve impacto imediato no início do ano. Foi o principal goleador do Paysandu no Campeonato Paraense, com seis gols na campanha do vice, e também na conquista da Copa Verde, quando balançou as redes quatro vezes. O rendimento, no entanto, caiu ao longo da temporada em função de problemas físicos. As lesões limitaram a participação do atacante na Série B do Campeonato Brasileiro, onde chegou, inclusive a ser afastado no final do ano. Ao todo, Rossi entrou em campo em apenas 17 partidas na competição, sendo 13 como titular. Em novembro, o executivo de futebol Marcelo Sant’Ana já havia sinalizado que a permanência do jogador seria reavaliada, apesar do contrato válido até o fim de 2026. Parte da torcida desajava a permanência do atleta, principalmente num ano onde o Lobo irá disputar a Série C, mas a publicação no BID confirma o encerramento do vínculo. O Paysandu volta a jogar neste domingo (1º), quando recebe o Capitão Poço, na Curuzu, pela segunda rodada do Campeonato Paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Jean Drosny destaca estreia segura do Paysandu no Parazão Goleiro celebra vitória por 2 a 0 sobre o São Raimundo, fala sobre adaptação ao clube e projeta sequência do estadual 29.01.26 18h33 FUTEBOL Técnico do Paysandu fala sobre bastidores e proibição de pessoas no vestiário: 'Blindado' Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu 29.01.26 17h14 FUTEBOL Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe 28.01.26 17h55 FUTEBOL Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão 28.01.26 17h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Justiça Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia 29.01.26 9h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira 29.01.26 7h00 COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39 Mais esportes Paraense conquista duas medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu Ivan Leal foi um dos destaques da disputa e saiu com o 'double gold' 29.01.26 12h07