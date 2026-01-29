Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente

O atacante Rossi, agora oficialmente, não faz mais parte do elenco do Paysandu. A rescisão contratual do jogador foi publicada nesta quinta-feira (29) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sacramentando de vez a saída do artilheiro bicolor na vexatória temporada 2025, com 12 gols marcados.

Contratado com status de ídolo, o atacante paraense teve impacto imediato no início do ano. Foi o principal goleador do Paysandu no Campeonato Paraense, com seis gols na campanha do vice, e também na conquista da Copa Verde, quando balançou as redes quatro vezes.

O rendimento, no entanto, caiu ao longo da temporada em função de problemas físicos. As lesões limitaram a participação do atacante na Série B do Campeonato Brasileiro, onde chegou, inclusive a ser afastado no final do ano. Ao todo, Rossi entrou em campo em apenas 17 partidas na competição, sendo 13 como titular.

Em novembro, o executivo de futebol Marcelo Sant’Ana já havia sinalizado que a permanência do jogador seria reavaliada, apesar do contrato válido até o fim de 2026. Parte da torcida desajava a permanência do atleta, principalmente num ano onde o Lobo irá disputar a Série C, mas a publicação no BID confirma o encerramento do vínculo.

O Paysandu volta a jogar neste domingo (1º), quando recebe o Capitão Poço, na Curuzu, pela segunda rodada do Campeonato Paraense.