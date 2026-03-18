Portuguesa vai à CBF e dispara contra arbitragem após queda para o Paysandu: 'erros inaceitáveis' Clube paulista contesta gols validados, expulsão de Biazus e ausência do VAR, e formaliza reclamação à Confederação Brasileira de Futebol após derrota no Canindé Igor Wilson 18.03.26 19h52 A Portuguesa-SP ficou na bronca após a eliminação de virada para o Paysandu na Copa do Brasil. A Lusa do Canindé formalizou, nesta quarta-feira (18), um protesto junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra a atuação da arbitragem na derrota por 3 a 2 para o Papão, pela quarta fase da Copa do Brasil, no Canindé. Eliminada diante de sua torcida após tomar dois gols nos acréscimos, a equipe paulista alega que decisões da arbitragem tiveram impacto direto no resultado da partida, que foi 3 a 2 para o time paraense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Entre os principais pontos levantados pelo clube estão os dois primeiros gols do Paysandu, que, segundo a diretoria da Lusa, teriam sido validados de forma irregular por conta de toques de mão na origem das jogadas. A Portuguesa sustenta que os lances infringem a Regra 12 da International Football Association Board (IFAB) - conjunto de 17 leis oficiais que regem o futebol mundial, estabelecidas pelo organismo guardião das normas do esporte - e, por isso, não deveriam ter sido confirmados pela arbitragem. VEJA MAIS Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil Outro episódio contestado foi a expulsão do zagueiro Eduardo Biazus, aos 23 minutos do segundo tempo, quando a Lusa ainda vencia por 2 a 1. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes aplicou cartão vermelho direto após o defensor chegar com as travas da chuteira em disputa no meio-campo com Castro, decisão considerada equivocada pelo clube. Para a diretoria, a expulsão teve influência direta no andamento da partida, já que o time passou a atuar com um jogador a menos em momento decisivo. A ausência do árbitro de vídeo (VAR) nesta fase da competição também foi alvo de críticas. A Portuguesa entende que a não utilização da ferramenta contribuiu para a manutenção das decisões em campo e questionou a CBF sobre o critério adotado, além de solicitar a ampliação do uso da tecnologia em outras competições, como as fases iniciais da Série D do Campeonato Brasileiro. A manifestação formal ocorre um dia após as declarações do técnico Fábio Matias, que, em entrevista coletiva, criticou duramente a arbitragem e classificou os lances como “erros bizarros”, cobrando providências por parte da entidade. Em nota oficial, o clube afirmou confiar nas instituições do futebol brasileiro, mas destacou que se viu obrigado a se posicionar diante do que considera uma sequência de equívocos que resultaram em prejuízo esportivo com a eliminação na Copa do Brasil. Confira a íntegra da nota: "A Portuguesa SAF informa que encaminhou nesta quarta-feira (18) uma representação à comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol protestando contra a atuação da equipe de arbitragem no confronto contra o Paysandu, realizado na noite da última terça-feira (17), pela quarta fase da Copa do Brasil. Em pauta os dois primeiros gols da equipe paraense, validados de maneira equivocada pela arbitragem (ambos com nítido toque de mão durante a jogada, em infração elencada na Regra de n.°12 da IFAB) , além da expulsão direta, também de forma errônea, do zagueiro Eduardo Biazus. Além disso, o ofício encaminhado à entidade máxima do futebol brasileiro questiona a não utilização do VAR neste estágio da Copa do Brasil e solicita o uso da ferramenta nas fases iniciais da Série D do Campeonato Brasileiro. A Portuguesa SAF reforça a sua confiança nas instituições do futebol brasileiro, bem como na profissionalização da arbitragem, pautada pela atual Gestão da CBF, mas, vítima de uma sequência de erros inaceitáveis, se vê obrigada a manifestar seu descontentamento diante do enorme prejuízo causado pela eliminação na competição." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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