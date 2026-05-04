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Após suspensão, Paysandu vai decidir futuro de zagueiro em reunião nesta segunda-feira (4)

Jogador foi suspenso da última partida do Bicola por não cumprir as 'normas internas' do clube

O Liberal
fonte

Jogador tem 18 jogos e dois gols com a camisa bicolor (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu surpreendeu ao anunciar a suspensão do zagueiro Castro, titular e até capitão da equipe. Segundo o clube, a medida ocorreu por descumprimento de "normas internas" do time bicolor. Após ficar de fora do jogo contra o Botafogo-PB, válido pela quinta rodada da Série C, o Papão fará uma reunião nesta segunda-feira (4), no estádio da Curuzu, para definir o futuro do jogador.

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A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.com com uma fonte ligada ao clube.

Segundo informações, a suspensão teria sido motivada por casos de indisciplina. O zagueiro teria ido a uma festa às vésperas do jogo da Série C e chegado atrasado a um dos treinos, o que deixou a diretoria e a comissão técnica insatisfeitas.

Além disso, conforme relatos, o jogador teria causado alguns problemas no condomínio em que mora, na capital paraense, por conta de barulhos fora do horário permitido, o que teria levado a reclamações diretamente ao clube bicolor.

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Castro chegou ao Papão no início do ano como um dos reforços para a temporada. O jogador, de 31 anos, vinha sendo uma das bases do clube, com boas performances e titular absoluto na posição. Até o momento, foram 18 jogos e dois gols marcados, além da conquista do Campeonato Paraense.

Ainda não está claro se o clube bicolor trabalha com a possibilidade de rescisão do contrato do jogador ou apenas uma punição disciplinar. O Paysandu vive um bom momento na temporada, com a classificação para a segunda fase da Copa Norte garantida e a invencibilidade na Série C. O time quer manter o clima positivo na equipe para encaminhar o retorno à Segundona.

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