Após suspensão, Paysandu vai decidir futuro de zagueiro em reunião nesta segunda-feira (4) Jogador foi suspenso da última partida do Bicola por não cumprir as 'normas internas' do clube O Liberal 04.05.26 11h40 Jogador tem 18 jogos e dois gols com a camisa bicolor (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu surpreendeu ao anunciar a suspensão do zagueiro Castro, titular e até capitão da equipe. Segundo o clube, a medida ocorreu por descumprimento de "normas internas" do time bicolor. Após ficar de fora do jogo contra o Botafogo-PB, válido pela quinta rodada da Série C, o Papão fará uma reunião nesta segunda-feira (4), no estádio da Curuzu, para definir o futuro do jogador. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.com com uma fonte ligada ao clube. Segundo informações, a suspensão teria sido motivada por casos de indisciplina. O zagueiro teria ido a uma festa às vésperas do jogo da Série C e chegado atrasado a um dos treinos, o que deixou a diretoria e a comissão técnica insatisfeitas. Além disso, conforme relatos, o jogador teria causado alguns problemas no condomínio em que mora, na capital paraense, por conta de barulhos fora do horário permitido, o que teria levado a reclamações diretamente ao clube bicolor. VEJA MAIS Técnico do Paysandu exalta vitória bicolor contra o Belo, traz números e diz: 'Fomos superiores' Júnior Rocha fez questão de parabenizar os jogadores pela conquista dos três pontos e falou da efetividade do time contra o Botafogo-PB Paysandu vence o Belo de virada na Curuzu e é vice-líder da Série C Em um jogo maluco na primeira etapa, o Paysandu conseguiu a virada pra cima do Botafogo-PB e venceu a primeira jogando em casa Paysandu suspende jogador por não cumprir normas; veja a escalação para pegar o Belo Papão recebe o Botafogo-PB na Curuzu e não terá o zagueiro Castro, suspenso pela diretoria do Paysandu Castro chegou ao Papão no início do ano como um dos reforços para a temporada. O jogador, de 31 anos, vinha sendo uma das bases do clube, com boas performances e titular absoluto na posição. Até o momento, foram 18 jogos e dois gols marcados, além da conquista do Campeonato Paraense. Ainda não está claro se o clube bicolor trabalha com a possibilidade de rescisão do contrato do jogador ou apenas uma punição disciplinar. O Paysandu vive um bom momento na temporada, com a classificação para a segunda fase da Copa Norte garantida e a invencibilidade na Série C. O time quer manter o clima positivo na equipe para encaminhar o retorno à Segundona. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde. 06.05.26 20h57 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58