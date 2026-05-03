Com promoção, Remo inicia vendas de ingressos para o jogo contra o Palmeiras; veja valores Leão Azul espera asa cheia diante do líder do Campeonato Brasileiro O Liberal 03.05.26 20h22 Torcida azulina promete lotar o Mangueirão (Wagner Santana / O Liberal) Após a vitória de virada sobre o Botafogo-RJ no último sábado (2), o Remo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Palmeiras-SP, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto será disputado no próximo domingo (10), às 16h, no estádio Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo As entradas podem ser adquiridas nas lojas oficiais do clube e também pela internet, por meio da plataforma Tickzi. Os preços promocionais estão disponíveis até quarta-feira (6). Ingressos promocionais para Remo x Palmeiras Até quarta-feira (6), os preços dos ingressos são: Arquibancada: R$ 80 Cadeira: R$ 160 Visitante (arquibancada): R$ 200 Após quarta-feira (6), os preços serão atualizados: Arquibancada: R$ 100 Cadeira: R$ 200 Visitante (arquibancada): R$ 200 O Remo informou ainda que o setor visitante terá direito a 10% da carga total de ingressos, em torno de 4.500 bilhetes, com a torcida do Verdão utilizando o setor de arquibancada. VEJA MAIS Léo Condé analisa vitória do Remo sobre o Botafogo e destaca superação: 'Equipe mostrou qualidade' Time azulino surpreendeu o Botafogo e venceu de virada no estádio Nilton Santos Remo erra um a cada cinco passes no Brasileirão e tem problema na criação de jogadas Número está entre os piores da competição e reflete falta de controle no meio Remo contrata analista de mercado com passagens na Seleção Brasileira e Peruana Profissional com passagem por grandes clubes e seleção brasileira reforça departamento de futebol azulino Desconto para mães de sócios O Remo também divulgou uma ação voltada para mães de sócios-torcedores. Os ingressos terão valores reduzidos para esse público, nos valores de R$ 60º setor de arquibancada e R$120 a cadeira. De acordo com o Remo, a compra será feita exclusivamente nas lojas oficiais do clube e apenas por sócios. Para garantir o benefício, será necessário apresentar documento que comprove o vínculo familiar no momento da compra ou retirada. Entrada será com reconhecimento facial Os ingressos serão disponibilizados apenas em formato digital. O acesso ao estádio será feito por meio de biometria facial, com necessidade de cadastro antecipado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58