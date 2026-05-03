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Com promoção, Remo inicia vendas de ingressos para o jogo contra o Palmeiras; veja valores

Leão Azul espera asa cheia diante do líder do Campeonato Brasileiro

O Liberal
fonte

Torcida azulina promete lotar o Mangueirão (Wagner Santana / O Liberal)

Após a vitória de virada sobre o Botafogo-RJ no último sábado (2), o Remo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Palmeiras-SP, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto será disputado no próximo domingo (10), às 16h, no estádio Mangueirão.

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As entradas podem ser adquiridas nas lojas oficiais do clube e também pela internet, por meio da plataforma Tickzi. Os preços promocionais estão disponíveis até quarta-feira (6).

Ingressos promocionais para Remo x Palmeiras

Até quarta-feira (6), os preços dos ingressos são:

Arquibancada: R$ 80

Cadeira: R$ 160

Visitante (arquibancada): R$ 200

Após quarta-feira (6), os preços serão atualizados:

Arquibancada: R$ 100

Cadeira: R$ 200

Visitante (arquibancada): R$ 200

O Remo informou ainda que o setor visitante terá direito a 10% da carga total de ingressos, em torno de 4.500 bilhetes, com a torcida do Verdão utilizando o setor de arquibancada.

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Desconto para mães de sócios

O Remo também divulgou uma ação voltada para mães de sócios-torcedores. Os ingressos terão valores reduzidos para esse público, nos valores de R$ 60º setor de arquibancada e R$120 a cadeira. De acordo com o Remo, a compra será feita exclusivamente nas lojas oficiais do clube e apenas por sócios. Para garantir o benefício, será necessário apresentar documento que comprove o vínculo familiar no momento da compra ou retirada.

Entrada será com reconhecimento facial

Os ingressos serão disponibilizados apenas em formato digital. O acesso ao estádio será feito por meio de biometria facial, com necessidade de cadastro antecipado.

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