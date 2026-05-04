Fernando Diniz dispara contra arbitragem em sua primeira derrota no comando do Corinthians Com o resultado, o Corinthians caiu 3 posições e voltou para a zona de rebaixamento da tabela. Estadão Conteúdo 04.05.26 0h06 Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Rodrigo Coca / Corinthians) O Corinthians de Fernando Diniz perdeu pela primeira vez. Depois de oito jogos, o técnico viu seu time cair diante do Mirassol, pela 14ª rodada do Brasileirão. Para ele, as decisões do árbitro Matheus Delgado Candançan foram determinantes para que o clube do Parque São Jorge saísse de campo com a derrota por 2 a 1. "O segundo gol foi falta clara no Garro. Pisou no pé do Garro. Como é que o VAR não chama?", questionou o técnico alvinegro. "Péssima arbitragem. Hoje o jogo quando falamos de arbitragem é péssima, péssima. Não tenho nada para elogiar da arbitragem. Não fez o jogo andar... isso não justifica a derrota. Mas a arbitragem foi condescendente o tempo todo no jogo, com os atrasos e a falta de coibir com cartão amarelo. Tanto os atrasos como as várias faltas que o Mirassol fez para cartão amarelo. Segurando, puxando a camisa, agarrando a cinturão... arbitragem muito mal hoje." Depois, quando questionado sobre o que o Corinthians poderia fazer em relação a isso, Fernando Diniz deixou a cargo da diretoria corintiana. "O que der para fazer eu tenho certeza que a diretoria vai fazer", garantiu o treinador. "Não dá para ter uma arbitragem como a de hoje. E o VAR. Não sei se vocês prestaram atenção na falta que teve no Garro no segundo gol. Absurdo. Chamou para tirar a expulsão e não chamou para anular o gol do Mirassol", voltou a ressaltar. Com o resultado, o Corinthians caiu 3 posições e voltou para a zona de rebaixamento da tabela. A equipe soma 15 pontos na 17ª colocação. O próximo compromisso do time é na quarta-feira, dia 6, diante do Santa Fé, pela Libertadores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Fernando Diniz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58