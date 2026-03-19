Vojvoda não resiste à derrota para o Internacional e não é mais o técnico do Santos Estadão Conteúdo 19.03.26 0h42 Juan Pablo Vojvoda não é mais o técnico do Santos. O argentino foi demitido após a derrota desta quarta-feira, na Vila Belmiro, diante do Internacional, por 2 a 1, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O clima ficou insustentável para Vojvoda depois que Carbonero fez o segundo gol do Internacional, aos 50 minutos da etapa final. Entre as críticas dos torcedores, que vaiaram muito a equipe após o apito final, estava a substituição de Neymar aos 43 minutos, quando o placar estava 1 a 1. "O Santos FC comunica a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda e dos membros de sua comissão técnica. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira", escreveu o clube santista em um comunicado em suas redes sociais. Vojvoda chegou à Vila Belmiro em agosto do ano passado, com a missão de evitar o rebaixamento do time para a Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador teve sucesso, levou a equipe até a 12ª colocação e ainda obteve uma vaga na Copa sul-americana. A demissão aconteceu sem a presença de figuras importantes do Santos. O presidente Marcelo Teixeira está no Paraguai para o sorteio dos grupos da Sul-Americana. Já o diretor de futebol, Alexandre Mattos, está suspenso pelo TJD-SP por ter invadido a área da arbitragem no intervalo da partida contra o São Paulo. Quem anunciou a saída de Vojvoda foi o gerente de comunicação Wagner Vilaron. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Juan Pablo Vojvoda demissão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Olha o pix! Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária 18.03.26 11h38 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 COPA DO BRAIL Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil 18.03.26 10h05 susto Avião do Botafogo apresenta problema antes da decolagem e clube adia viagem para São Paulo Equipe alvinegra vai enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, em São Paulo. 18.03.26 9h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES QUE FASE... Internacional vence o Santos e deixa o Remo na vice-lanterna da Série A Agora, o Leão está à frente apenas do Cruzeiro, que tem somente 2 pontos em 7 partidas. 18.03.26 23h46 Neymar joga mal, não impressiona Ancelotti, converte pênalti, mas não salva Santos de derrota 18.03.26 23h57 Vasco ganha do Fluminense de virada com gol no final e mantém sequência positiva com Renato 19.03.26 0h02 Vojvoda não resiste à derrota para o Internacional e não é mais o técnico do Santos 19.03.26 0h42