Paysandu apresenta atacante Nicolas Careca, que diz querer equipe na Série A: ‘em seu devido lugar’

O Paysandu apresentou nesta sexta-feira (9), o atacante Nicolas Careca, de 26 anos. O jogador que estava sem clube desde maio, quando foi dispensado pelo Guarani, agora tem vínculo exclusivo com a equipe bicolor e chega para suprir a carência de um centroavante reserva para disputar a posição com Mário Sérgio, artilheiro da temporada.

Sem jogar desde 17 de março, o jogador foi afastado do Guarani e realizou treinos separadamente até rescindir o contrato com o time, em maio. Agora no Bicolor, o atacante já deu o prazo em que vai estar pronto para entrar em campo. “Acredito que semana que vem, eu já estou apto para ajudar a equipe”, disse.

Sobre o interesse no Papão, o jogador afirmou ter gostado das propostas que recebeu do clube. Antes de acertar com a equipe paraense, ele estaria negociando com clubes no exterior.

“Por volta de março, começo de abril, o Ari (Barros) me ligou e começamos as conversas. Falei com o professor Marquinhos também e eles me apresentaram o projeto do clube, achei bem interessante e acabei topando”, disse.

Apesar de nunca ter jogado contra o Bicolor quando estava em outros times, o atacante disse já ter ouvido falar da torcida e está com expectativas altas para a equipe: quer chegar à Série A.

“Sei que é um clube de bastante história e sei que a torcida tem bastante massa. A expectativa é a melhor possível, venho para somar, ajudar o clube e colocar o Papão no seu lugar devido, que é a Série A. Mas vamos um passo de cada vez, tentar ganhar o acesso agora na Série C, depois o projeto que foi me apresentado na Série B, e depois colocar o time no seu devido lugar”, afirmou.

Agora a expectativa é para o primeiro jogo, e buscando conhecer mais a equipe em campo, Nicolas assistiu a partida entre Paysandu e São José-SC, na Curuzu, que acabou em 1 a 1. Apesar do resultado, o atacante gostou do que viu.

“Tem tempo que venho conversando com o Ary sobre (o primeiro jogo) e estou ansioso já. Assisti ao jogo contra o São José, em casa, e já deu para sentir o calor da torcida”, finalizou.