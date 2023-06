Mais um! Paysandu confirma a saída de meio-campista Gabriel Davis

A equipe de esportes de O Liberal já havia adiantado que o jogador não iria permanecer no Paysandu, que iniciou uma negociação para que pudesse liberar o atleta, após a disputa da final da Copa Verde, já que o clube paraense estava com poucas opções no elenco. O elenco bicolor está passando por uma reformulação e Gabriel Davis, que era bastante criticado pela torcida do Paysandu, foi mais um que deixou a Curuzu nesta temporada.

Gabriel Davis chegou ao Paysandu na temporada 2022 com a chancela de Ricardo Lecheva, com quem havia trabalhado no Amazonas-AM. O jogador era um “coringa” no elenco bicolor jogando em várias posições. Com a camisa do Paysandu, Gabriel Davis atuou em 32 partidas e conquistou o título da Copa Verde 2022.

Futuro

O jogador de 33 anos foi sondado pelo Nacional-AM, clube que está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro e seu retorno ao futebol amazonense pode se concretizar nos próximos dias.

Carreira

Gabriel Davis jogou par vários clubes do futebol brasileiro, como Juventude-RS, Luverdense-MT, Tupi-MG, Grêmio Barueri-SP, Caxias-RS, Manaus-AM e Amazonas-MA. O jogador atuou também na Tailândia, Malásia, e China.