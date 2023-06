Operário-PR x Paysandu: árbitro relata arremesso de bombas pela torcida bicolor em jogo da Série C

A partida entre Operário-PR e Paysandu, pela 7ª rodada da Série C, teve, nas arquibancadas do Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), o conflito entre torcedores dos clubes. O fato foi registrado em súmula pelo árbitro Gustavo Ervino Bauermann, de Santa Catarina. No documento, ele aponta que a confusão foi iniciada pela torcida bicolor e contou com o arremesso de bombas. O caso ocorreu justamente na semana em que o Paysandu terá que cumprir o primeiro de dois jogos sem público em casa por punição imposta pelo STJD, por ato similar ocorrido no ano passado, contra o Figueirense.

Segundo o relato do 1º Tenente Paulo Cezar Ramos Filho, responsável pelo policiamento no Germano Kruger, a briga começou aos 42 minutos do segundo tempo. O Policial afirma que o conflito foi iniciado pela torcida do Paysandu, com o arremesso de duas bombas na direção de torcedores do Operário-PR, que, sem seguida, revidaram com pedras. Apesar do confronto, a partida não foi paralisada. O jogo terminou empatado em 0 a 0.

Relato do árbitro na súmula do jogo, disponível no site da CBF (Reprodução/CBF)

“Relato que, ao término da partida, se dirigiu até o vestiário da arbitragem o senhor 1º tenente, Paulo Cezar Ramos Filho, que relatou o seguinte fato: - aos 42 minutos do segundo tempo houve um conflito entre as torcidas do time mandante e visitante, sendo que o tumulto iniciou-se com a torcida visitante do Paysandu, que arremessou 2 (duas) bombas em direção a torcida mandante do Operário, sendo que de imediato a torcida mandante do Operário revidou arremessando pedras contra a torcida do Paysandu. A polícia agiu de forma rápida tomando as devidas providências e cessando a confusão dentro do estádio, não sendo preciso a paralisação da partida”, escreveu Gustavo Bauermann.

Ainda no relato em súmula, o árbitro revelou que houve briga entre torcidas fora do estádio Germano Kruger. “Informo ainda que a confusão permaneceu fora do estádio, segundo a Polícia Militar. Fomos informados pelo tenente que será realizado um boletim de ocorrência para relatar os fatos. Até o término dessa súmula não foi possível acessar o mesmo, sendo que o boletim estará disponível no RDJ do delegado da partida”, concluiu o depoimento.

Em campo, o Paysandu foi dominado pelo Operário-PR, mas conseguiu garantir um ponto com o e chegar a 8 na tabela de classificação da Série C. O resultado não foi suficiente para garantir que o Papão termine a rodada fora da zona de rebaixamento da Série C. Os bicolores precisam torcer por resultados negativos de Floresta-CE, Aparecidense-GO e Figueirense-SC, que entram em campo nesta quinta-feira (8).

Jogos desta quinta-feira que podem influenciar a posição do Paysandu:

18h30 - Floresta-CE x São Bernardo-SP

19h - Aparecidense-GO x Brusque-SC

21h30 - Figueirense-SC x Ypiranga-RS

O próximo compromisso do Alviceleste é na segunda-feira (12), contra o São Bernardo-SP. A partida inicia às 20h, na Curuzu, em Belém, mas não terá público presente como punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo confronto entre torcedores do Paysandu e do Figueirense em jogo da Série C de 2022.