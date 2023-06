Série C: STJD mantém decisão e pune Paysandu com dois jogos de portões fechados

O Papão lutou até o último momento, mas não obteve sucesso em sua tentativa de reverter a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube agora terá que cumprir a punição de disputar dois jogos como mandante de portões fechados no Estádio da Curuzu, pela Série C. A determinação partiu da corte máxima desportiva nacional.

A punição foi aplicada devido à confusão provocada pela própria torcida bicolor durante a partida contra o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, em 3 de setembro de 2022. O confronto era válido pela 3ª rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro do ano passado.

Documento do STJD. (Divulgação)

A diretoria jurídica do Paysandu tentou obter uma pena mais branda, buscando a permissão apenas para a presença de mulheres e crianças nos dois jogos. No entanto, todas as tentativas foram em vão.

Entenda o caso

No segundo tempo da partida entre Figueirense e Paysandu, ocorreu um tumulto nas arquibancadas. O incidente foi registrado na súmula pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo.

Segundo o relato, torcedores do Papão arremessaram uma cadeira, três baquetas e uma bomba contra os jogadores reservas da equipe catarinense, bem como em direção à torcida alvinegra presente no Setor A.

A violência aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo, logo após o gol marcado pelo atacante Gustavo Henrique, que garantiu a vitória do Furacão.