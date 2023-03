Após ser punido pelo STJD, Paysandu recorre da decisão e pede jogos só com mulheres e crianças

O Paysandu sofreu um duro golpe no julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Na decisão, o clube paraense foi punido com a perda de dois mandos de jogos, além de multa, por briga entre torcedores na partida contra o Figueirense-SC, na Série C do ano passado, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). O Papão vai recorrer da decisão. A informação foi confirmada ao O Liberal pelo presidente do Papão, Maurício Etinger.

A diretoria bicolor trabalha para buscar uma solução para esse problema, já que a bilheteria é uma das principais fontes de renda do clube paraense. Além de recorrer, o clube bicolor também vai propor ao STJD que as partidas sejam jogadas com as presenças apenas de mulheres e crianças, como já ocorreu no Brasil como “punições” dadas aos rivais paranaenses Atlhletico-PR e Coritiba, que realizaram jogos no campeonato estadual sem homens adultos, depois de brigas registradas em um clássico.

Na ocasião, a medida foi acatada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR), que decidiu reverter a situação.

As partidas ganharam repercussão nacional. Nas redes sociais, muitas torcedoras paraenses pediram para que também fossem realizadas partidas apenas com mulheres e crianças em Belém, incluindo no clássico entre Remo x Paysandu.

Punição

O Paysandu foi punido e terá que jogar de portões fechados, sem a presença dos torcedores, em partidas organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além de ser multado no valor e R$3.500, por desordem e objetos arremessados no gramado e também por atraso da equipe, no retorno para o segundo tempo da partida.

O confronto ocorreu no dia 3 de setembro do ano passado, pela terceira rodada do quadrangular final da Série C. Além do Paysandu, o Figueirense, dono da casa, também foi punido com perda de mandos de campo.