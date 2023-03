Paysandu: lateral-esquerdo Eric Vieira é regularizado no BID e pode estrear contra o Independente

O lateral-esquerdo Eric Vieira está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e com isso já pode estrear pelo Paysandu. O jogador foi contratado pelo clube na semana passada, no último dia 1º, junto ao Cordino, do Maranhão. Ele já deve figurar entre os relacionados para a partida do próximo domingo, às 16h, contra o Independente, em Tucuruí, pela 6ª rodada do Parazão 2023.

VEJA MAIS

Eric Vieira tem 22 anos e é lateral-esquerdo de origem, mas também pode atuar no meio de campo. Ele chega para suprir a carência de opções pelos lados do campo. Eltinho, contatado para ser titular, está lesionado; Juan Tavares, o reserva imediato, foi dispensado no último final de semana, após a derrota bicolor para o Caeté no Campeonato Paraense. O setor tem sido ocupado por Juan Pitbull, jovem de 19 anos formado na Desportiva Paraense e que em 2022 chegou ao Sub-20 alviceleste.

Como o registro no BID só ocorreu neste dia 8, Eric Vieira não pôde ser relacionado para a partida contra o Princesa do Solimões-AM, pela Copa Verde, que terminou no empate sem gols nesta quarta-feira, em Manacapuru, no Amazonas. O jogo de volta das quartas de final do regional será no dia 23 de março, na Curuzu.