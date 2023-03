Atrás de reforços, Paysandu anuncia contratação de lateral-esquerdo; veja mais

O Paysandu anunciou na noite desta quarta-feira (1) a contratação do lateral-esquerdo Eric Vieira. O jogador acertou com o clube até o fim da temporada e deve passar, nos próximos dias, pela avaliação médica, estando em seguida à disposição do técnico Márcio Fernandes.

O atleta desembarcou na manhã de hoje na capital paraense e já iniciou os trabalhos de avaliação com os profissionais do Departamento de Saúde do clube, no próprio estádio da Curuzu. O jogador esteve recentemente no Cordino, do Maranhão, mas também atuou por Parauapebas, Tuna Luso, Amazônia Independente, Carajás, entre outros.

“Essa, sem dúvida, é a maior oportunidade da minha carreira. Sei do tamanho do desafio e da minha responsabilidade, mas dedicação, empenho e entrega não vão faltar da minha parte”, disse.

O próximo passo do clube, após os exames de praxe, é regularizar o atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.