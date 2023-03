Ricardinho elogia grande fase de Mário Sérgio no Paysandu: 'Ele é definidor'

O Paysandu venceu o Bragantino com gol de Mário Sérgio e manteve os 100% de aproveitamento no Parazão. O jogador é o destaque do Papão na temporada e o meia Ricardinho, que voltou em grande estilo ao time dando passe para o atacante, elogiou a boa fase de Mário Sérgio no time.

Com quatro gols no Parazão e um na Copa Verde, Mário Sérgio é o artilheiro do futebol paraense na temporada e divide a artilharia do Parazão com Fabinho, do Remo. O jogador ganhou elogios de Ricardinho, meia do Papão, que voltou a jogar após um mês fora se recuperando de uma entorse no tornozelo Ele falou do momento em que o atacante passa e avaliou o desempenho da equipe, que passa por uma maratona de jogos.

“Mais um jogo em que o Mário define para nós, ele é um definidor, está com o faro de gol. Parabéns à equipe, da maneira que se comportou, jogo difícil, uma sequência de partidas e é normal que venha o cansaço e isso impede uma melhor performance”, disse.

Ricardinho ficou de fora das três primeiras partidas do Papão no Parazão e também da estreia na Copa Verde, por conta de uma contusão no tornozelo. O meia agradeceu a confiança do técnico Márcio Fernandes, que optou por ele e foi coroado com um passe para o gol.

“Estou feliz pela oportunidade que o professor Márcio me deu de já iniciar o segundo tempo, vejo a importância de eu estar ganhando a parte física, e feliz pelo passe para o Mário ter feito o gol, glorifico a Deus pela oportunidade de voltar, de ter a humildade de poder recomeçar, depois de uma cirurgia, de uma entorse no tornozelo e feliz em poder fazer aquilo que eu amo, agora é persistir para estar no mesmo nível dos meus companheiros”, comentou.

Agenda

O próximo compromisso do Paysandu é no sábado (4), contra o Caeté, no Estádio Ipixunão, na cidade de Ipixuna do Pará (PA), às 15h30, pela quinta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.