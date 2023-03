'Super Mário' marca, empata na artilharia e dá a vitória ao Paysandu sobre o Bragantino

Paysandu e Bragantino jogaram na noite desta terça-feira (28), em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Paraense. O duelo disputado na Curuzu não teve o fôlego esperado, mas o Paysandu conseguiu a vitória por 1 a 0, graças ao oportunismo de Mário Sérgio, artilheiro do Parazão. O resultado levou o Papão aos 12 pontos, na liderança do grupo B, enquanto o Bragantino se manteve na terceira posição do grupo A, com três.

O primeiro tempo começou bem parelho. Embora jogando fora de casa, o Bragantino não se intimidou e partiu para o ataque, criando boas chances nos primeiros 15 minutos, a melhor delas em uma triangulação entre Balotelli e Debu. O centroavante devolveu na pequena área, mas o cabeceio foi para fora.

Logo depois o Paysandu sofreu a primeira baixa. Naylhor sentiu dores e forçou a substituição por Wanderson. A mudança não impediu que o Tubarão continuasse a investir pelo outro lado, nas costas de Igor Bosel, sobretudo com Debu, cavando várias entradas em profundidade. A situação bicolor não melhorou. Bruno Alves levou cartão amarelo e fica de fora contra o Caeté.

O Paysandu deu uma respirada aos 33, quando Bruno Alves cobrou falta na área e Juan Pitbull fez o chute. A bola foi rebatida por João Paulo e na sobre João Vieira arrematou por cima do gol. No geral, o primeiro tempo foi tecnicamente morno. No apagar das luzes, o Papão deu uma alavancada ofensiva e quase abre o placar, depois que Wanderson desviou cobrança de escanteio e João Vieira armou uma meia bicicleta que resvalou no travessão.

Aos 40, Bruno Alves ainda teve a expertise de desarmar Yan no campo de defesa e investir na grande área, mas o cruzamento para a bola foi por trás de Mário Sérgio e o Papão ficou na saudade.

2º Tempo

Na etapa final, o Paysandu veio com uma novidade. O meia Ricardinho retornou ao time no lugar de Igor Bosel. Taticamente, o técnico Márcio Fernandes deixou o time mais ofensivo, forçando a saída pro jogo do Bragantino. No entanto, a partida recomeçou mais pegada, com muitas faltas e até os 10 minutos o Paysandu teve leve melhora, sobretudo no meio-campo, com Ricardinho na função de armador.

Do outro lado, o Tubarão mantinha o mesmo esquema tático, forçando os contra-ataques no erro de saída do Papão. Aos 15, Debu recebeu bola adiantada após equívoco adversário e quase saiu na cara do gol, não fosse o desarme preciso de Bocanegra.

As intervenções táticas não deixaram o Papão mais solto. Ao contrário. O Bragantino insistiu nas jogadas em profundidade, com destaque para Debu, que deu bastante trabalho à defesa do bicola.

A partir dos 30, o Bragantino caiu de rendimento e o técnico Júnior Amorim começou a mexer no time. Primeiro veio o famoso Hatos, no lugar de Matheus Rosas, deixando o time um pouco mais recuado, porém descansado. Do outro lado, o Paysandu sacou Bruno Alves para a entrada de Stéfano, e lançou Rithely na vaga de João Pedro.

Num lampejo perigoso de ataque, o Paysandu teve ainda um bom lance por alto, aos 37, quando Jimenez levantou bola pela esquerda e Ricardinho cabeceou para fora. Com o fim da partida se aproximando, o Paysandu começou, enfim, a pressionar. Aos 41 veio a redenção, depois de cruzamento de Ricardinho, pela esquerda, na cabeça do atacante, que marcou um belo gol.

A vantagem bicolor também mexeu com a honra do Tubarão, que forçou o ataque, mas o cansaço parece ter desacelerado o jogo. Após 12 minutos de acréscimos, a partida terminou com a vitória bicolor e a manutenção da campanha 100% invicta no Parazão.

Próximos jogos

O Paysandu volta a campo pelo Parazão no próximo domingo, contra a equipe do Caeté, no estádio Ipixunão, às 15h30. Já o Bragantino enfrenta o São Francisco, também no domingo, a partir das 15h30, no Ninho do Japiim, em Castanhal.

Ficha técnica:

Local: estádio da Curuzu

Hora: 20h

Árbitro: Elerson Fernandes da Silva

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Felipe Souza da Silva

Cartões Amarelos: Bruno Alves, Thiago Coelho, Mário Sérgio, Hernandez (Paysandu) Venílson Taperaçu, Marudá (Bragantino)

Paysandu: Thiago Coelho; Igor Bosel (Ricardinho), Bocanegra, Naylhor (Wanderson), Juan Pitbull; Jimenez, João Vieira, João Pedro (Rithely), Bruno Alves (Stéfano); Vicente e Mário Sérgio.

Técnico: Márcio Fernandes

Bragantino: João Paulo; Geovane, Venílson Taperaçu, Yan Mafra, Negueba; Matheus Jhonson, Matheus Rosas (Hatos), Edicleber (Rodrigo Ainete), Dudu; Leandro Balotelli (Marudá) e Debu (Cassiano).

Técnico: Júnior Amorim