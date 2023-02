Ele está de volta! Após lesão, Ricardinho pode estrear pelo Paysandu em 2023 contra o Bragantino

O Paysandu enfrenta o Bragantino na noite de hoje, na Curuzu, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida marca o retorno do meia Ricardinho ao Papão, que estava lesionado e ficou de fora de todas as partidas oficiais do clube nesta temporada e poderá realizar sua estreia no ano.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Ricardinho, de 37 anos, passou por uma cirurgia no ano passado e ficou um pouco mais seis meses sem poder jogar, retornou ao time e conquistou o título da Copa Verde, tricampeonato conquistado pelo Papão. O meia estava treinando e participando normalmente dos amistosos na pré-temporada, porém, no contra a Tuna, na Curuzu, em partida preparatória para o Campeonato Paraense, Ricardinho sofreu torceu o tornozelo e ficou um mês fora. Ele treinou com o grupo e está entre os relacionados do técnico Márcio Fernandes.

VEJA MAIS

Paysandu x Bragantino jogam hoje, às 20h, no Estádio da Curuzu, em Belém, em partida atrasada, válida pela primeira rodada do Parazão. Papão quer manter os 100% de aproveitamento no estadual, já o Tubarão busca a primeira vitória. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.