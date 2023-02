Zagueiro Genílson faz cirurgia no nariz e desfalca Paysandu pelos próximos 15 dias

O Paysandu informou nesta segunda-feira (27) que o zagueiro Genílson foi submetido a um procedimento cirúrgico, realizado na tarde desta segunda-feira (27), no Hospital Mater Dei Porto Dias. O procedimento se deu em razão de uma pancada sofrida no rosto, durante partida pela quarta rodada do Campeonato Paraense, contra o Castanhal.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A cirurgia foi realizada pelo cirurgião bucomaxilofacial Diego Pacheco e, segundo o clube, teve 100% de sucesso. Ao deixar o gramado de jogo, Genílson teve constatada uma fratura no nariz, que necessitava da intervenção cirúrgica. Segundo explicou o médico do clube, Edilson Andrade, o atleta deve passar cerca de duas semanas em recuperação.

Genílson postou nas redes sociais o resultado da cirurgia no nariz. (Reprodução / Instagram)

VEJA MAIS

“Foi uma cirurgia rápida, tranquila e bem-sucedida. O atleta terá alta amanhã. Ele vai ficar de 48 a 72 horas em repouso. Em seguida, vai começar a fazer treinos leves, mas ainda evitando contato físico. Esperamos que ele possa jogar com uma proteção em até 15 dias”, explicou. Para o lugar dele, o técnico Márcio Fernandes tem como opções diretas o colombiano Bocanegra e Wanderson.