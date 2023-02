Paysandu: Márcio Fernandes critica trabalho de categorias de base no Pará: ‘meninos jogam pouco’

O técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, não poupou críticas ao trabalho feito nas categorias de base no futebol paraense. Ele, que treinou as divisões juvenis do Santos, falou sobre a diferença entre o número de partidas disputadas pelos garotos do eixo sul/sudeste e do norte.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"O menino do Santos joga mais de 50 jogos em um ano. Lá, inclusive, eles jogam torneios internacionais. Eu cansei de excursionar com eles pra Europa pra disputar partidas. Isso faz com que o garoto tenha mais rodagem e não sinta tanto quando chega no profissional. Já os nossos jogadores aqui atuam muito pouco. Esse ano, por exemplo, nem Copa São Paulo os meninos do Paysandu jogaram", disse.

VEJA MAIS

De acordo com Márcio, a falta de rodagem desses jovens atletas na base faz com que a comissão técnica hesite em colocar certos jogadores no time principal. Apesar disso, o Paysandu tem lançado mão de alguns atletas mais jovens, como Juan Pitbull e Roger.

"Disseram um dia que eu era cabeça dura com a base. Só que a gente tem que ter paciência com esses jogadores, mostrar novo posicionamento e fazer com que eles ganhem confiança. Temos meninos com muito potencial, mas não tiveram rodagem na base. Por isso, precisam fazer esse laboratório no profissional para ganhar 'casca'" explicou.

A próxima partida oficial do Paysandu será nesta terça-feira (28) contra o Bragantino, em jogo adiado da primeira rodada do Parazão 2023. O duelo, que começa às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.