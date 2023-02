Mais um estrangeiro! Paysandu contrata meia venezuelano Andrés D'Agostino

Mais um estrangeiro vai defender o Paysandu na temporada 2023. A diretoria bicolor anunciou neste domingo a contratação do meia Andrés D’Agostino, venezuelano, de 20 anos. O jogador estava treinando no clube desde a pré-temporada e se junta ao elenco do Papão recheado de jogadores de fora do país.

D’Agostino é o quarto jogador estrangeiro no atual elenco do Papão. Além do meia venezuelano, o Paysandu possui no grupo o zagueiro colombiano Bocanegra, o volante paraguaio Jorge Jiménez, além do outro venezuelano, o meia Robert Hernández. O Paysandu será o primeiro clube de Andrés D’Agostino no Brasil e o jogador afirmou estar tranquilo e feliz pela oportunidade de vestir a camisa bicolor, além de estar ansioso pela estreia.

“Muito feliz por essa oportunidade. Tenho acompanhado os jogos sempre na torcida, mas agora quero estrear o quanto antes aqui. Sou um jogador que tem como principal característica a marcação, então não vai faltar entrega e dedicação da minha parte”, disse o jovem atleta, que atuava pelo Academia Rey, da Venezuela.

De acordo com o Paysandu, o jogador venezuelano já está à disposição do técnico alviceleste Márcio Fernandes. Natural da cidade de San Cristóbal, na Venezuela, D’Agostino chega para ser mais uma opção para o meio-campo bicolor, que possui no elenco Fernando Gabriel, João Pedro e Hernández.