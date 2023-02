Técnico do Paysandu diz que Fernando Gabriel estava com covid-19 e apresentou ‘falta de ar’

O técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, revelou o motivo pelo qual o meia Fernando Gabriel ficou de fora dos times titulares do Papão contra Real Ariquemes-RO e Castanhal, pela Copa Verde e Copa do Brasil, respectivamente. De acordo com o treinador, o articulador de jogadas do Bicola foi diagnosticado com covid-19.

Inicialmente, a assessoria de comunicação do Paysandu havia informado que o jogador apresentava um quadro de virose. Ele, inclusive, voltou a treinar com o elenco na sexta-feira (24), mas continuou no banco no duelo contra o Castanhal, no sábado (25), pelo Parazão.

De acordo com Márcio Fernandes, Fernando Gabriel foi sacado porque, mesmo após o ciclo da doença, ainda continuava apresentando sequelas, como falta de ar. Por conta disso, a comissão técnica decidiu preservar o jogador, colocando-o na partida apenas nos minutos finais.

"O Fernando [Gabriel] é um jogador acima da média. Pra quem sabe, ele foi diagnosticado com covid e isso é muito difícil. Nos treinamentos, ele sentiu uma falta de ar. A covid é uma doença que a gente não sabe exatamente o que ela faz no corpo. O que posso dizer é que ele sentiu muito e não tinha condições de começar o jogo", explicou Márcio.

Mesmo aparentemente recuperado da doença, Fernando Gabriel só deve voltar a jogar pelo Paysandu no final de semana. Na terça-feira (28), o Papão encara o Bragantino, na Curuzu, em jogo atrasado da primeira rodada do estadual. Como Fernando ainda não estava regularizado no período em que a rodada de abertura deveria ocorrer, ele não estará apto para o jogo remarcado.