Classificação geral do Parazão 2023: Remo e Paysandu mantêm 100% e briga pelo G8 segue aberta

A tabela de classificação do Parazão 2023 tem, até a quarta rodada, dois times com 100% de aproveitamento: Remo e Paysandu. O Leão lidera de maneira isolada o campeonato, com 12 pontos, porque o maior rival ainda tem um jogo a menos, adiado da primeira rodada. A partida, contra o Bragantino-PA, será cumprida nesta terça-feira, a partir das 20h, na Curuzu.

O Tubarão do Caeté, aliás, está junto de Remo e Paysandu em um sentido: está invicto, igual aos dois gigantes do estado, mas também ainda não venceu. O Bragantino empatou os três jogos que fez até aqui e agora terá, fora de casa, o desafio de seguir pontuando diante do Papão.

Briga pela próxima fase

Se na parte de cima da tabela as equipes começam a se desgarrar, a outra ponta é de muito equilíbrio. Apenas dois pontos distanciam o lanterna, o Itupiranga, do primeiro time na zona de classificação para as quartas de final, o Bragantino, que tem três pontos e fica à frente de Independente, São Francisco e Tapajós nos critérios de desempate.

Regulamento

Apesar do campeonato ter as equipes divididas em três grupos com quatro clubes cada, o chaveamento só serve para difinir os confrontos da competição. Os critérios de avanço de fase e rebaixamento são baseados na pontuação da classificação na pontuação geral do Parazão. Os oitos melhores classificados após as oito rodadas da primeira fase vão avançar para a fase quartas de final. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B do Campeonato Paraense de 2024.

Classificação geral do Campeonato Paraense 2023: