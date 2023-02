'Xodó' da torcida, atacante Mário Sérgio é o destaque do Paysandu neste início da temporada

Ao deixar o gramado de jogo após a vitória sobre o Real Ariquemes, o técnico Márcio Fernandes foi questionado se a empolgante partida do atacante Mário Sérgio poderia concretizar o retorno do apelido que o consagrou no antigo clube, o Fluminense-PI. No entanto, a alcunha de "Super Mario", segundo o treinador, é um termo ainda precipitado.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

As atuações do atleta, no entanto, não deixam margem para dúvidas. Mário Sérgio tem sido um super atacante nesse início de temporada. Logo na estreia do Parazão, contra o Itupiranga, o atacante guardou duas bolas, contribuindo para a vitória por 3 a 1. Um sinal claro de que o ex-atacante do maior rival não veio para brincadeiras.

Diante do Tapajós, na rodada seguinte, o jogador passou batido, mas o faro de gol falou mais alto e na Copa Verde enfiou mais duas bolas na rede adversária, se tornando o maior artilheiro do time e vice do Parazão. Até aqui, foram quatro gols em três partidas, uma média elevada, que o coloca na mesma direção da época de Fluminense-PI.

SAIBA MAIS



"Ano passado eu consegui uma média de um gol por jogo e esse ano tenho tido muito sucesso. Graças a Deus não está sendo diferente. O objetivo é sempre ajudar o Paysandu e consequentemente marcar mais gols", garante. Sem dúvida, o atacante bicolor tem tido um aproveitamento acima da média, contando também com a ajuda preciosa do "garçom" Bruno Alves, autor das duas assistências que geraram os gols contra o time rondoniense.

Logo após a vitória, Mário Sérgio não escondeu sua felicidade e espera que os próximos jogos sejam tão positivos quanto este início de temporada. "Estou feliz demais por estar ajudando o Papão e estar voltando a marcar. Infelizmente na penúltima partida eu não marquei, mas graças a Deus nesse último eu consegui deixar minha marca", prossegue.

Mário Sérgio tem sido a maior esperança de gols do Paysandu. (John Wesley/Paysandu)

Se o apelido vai vingar, ele ainda não sabe. Por enquanto, a grande referência do ataque bicolor quer fazer o que sabe. Se é "Super" ou não, pouco importa. O que interessa para ele é bola no gol. "Nosso principal objetivo é trabalhar a bola e impor nosso ritmo, principalmente em casa. O professor nos orienta, para que em campo a gente não dê abertura e espero que a gente consiga os nossos objetivos", encerra.