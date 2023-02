Paysandu e Bragantino entram em campo nesta terça, em jogo da primeira rodada do Parazão 2023

Paysandu e Bragantino se enfrentam logo mais, a partir das 20 horas, em partida marcada originalmente para a primeira rodada do Campeonato Paraense. O motivo da demora foi o caso judicial no qual o Tubarão estava envolvido até o início do certame, movido pelo Paragominas e julgado improcedente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Depois de ser mantido no Parazão, a FPF remarcou a partida para esta terça-feira (27).

As duas equipes, portanto, mantinham um jogo a menos e vão se enfrentar na Curuzu. Depois de quatro rodadas, o panorama dos times é um tanto distante. O Papão da Amazônia lidera o grupo B, com nove pontos e uma campanha 100% invicta, enquanto o Bragantino é o terceiro colocado no grupo A, atrás de Caeté e Remo, com três empates e nenhuma vitória.

Além da distância na tabela, os dois times também estão em ritmos diferentes neste início de temporada. O Paysandu disputa simultaneamente o Campeonato Paraense, Copa Verde, além de ter vaga assegurada na terceira fase da Copa do Brasil. O calendário curto contrasta com a equipe bragantina, que tem no estadual o seu único refúgio da temporada.

Para este confronto, o técnico Júnior Amorim deve contar com todos os titulares, com a expectativa que o time seja ofensivo, tal como no último compromisso no estadual, quando empatou em 2 a 2 contra o Independente. Marcaram para o Tubarão do Caeté Matheus Rosas e Debú. Já os bicolores devem ter um desfalque na defesa. O zagueiro Genílson sofreu um baque no nariz, durante partida contra o Castanhal, também pelo Parazão, e passou por cirurgia, devendo ficar de fora pelos próximos 15 dias. Por ser um duelo atrasado da primeira rodada, só podem atuar os atletas regularizados até o dia 18 de janeiro, uma vez que a partida já estava programada para acontecer no dia 22 do mesmo mês.

Como opção direta, o técnico Márcio Fernandes tem duas opções. Correm pela vaga o colombiano Bocanegra e Wanderson. Naylhor deve permanecer entre os titulares. Já Iarley, a outra opção, não pode ser relacionado por ter perdido a inscrição da primeira rodada. O duelo acontece a partir das 20 horas.

Ficha técnica:

Local: estádio da Curuzu

Hora: 20h

Árbitro: Elerson Fernandes da Silva

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Felipe Souza da Silva

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Bocanegra, Naylhor e Juan Tavares; Jimenez, João Vieira e João Pedro; Bruno Alves, Mário Sérgio e Stéfano.

Técnico: Márcio Fernandes

Bragantino: Tharles; Gabriel, Marquinhos, Rodrigo, Araújo; Moisés, Jhonson, Piauí, Dudu; Yan e Hatos

Técnico: Junior Amorim