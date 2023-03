Copa Verde: lateral-esquerdo do Paysandu chega como alternativa para o excesso de lesionados

O novo contratado do Paysandu já está em Belém e trabalha com o grupo bicolor para a sequência da temporada. Chamado para cobrir um espaço delicado no sistema tático do time, o lateral-esquerdo Eric Vieira terá pela frente o desafio de concorrer a uma vaga entre os titulares, depois da dispensa de Juan Tavares, na esteira da derrota para o Caeté, no último domingo, pela 5º rodada do Campeonato Paraense de 2023.

A lateral-esquerda tem sido um gargalo e tanto para a comissão técnica do clube. A dispensa de Tavares escancarou a insatisfação do técnico Márcio Fernandes, que tem, além dele, os jogadores Eltinho e Juan Pitbull como opção para o setor. No entanto, a disputa por uma vaga entre os titulares será entre Eric e Juan Pit Bull, uma vez que Eltinho segue em recuperação no Departamento Médico do clube. Sobre a concorrência, o lateral acredita que terá bastante tempo para aprender com os companheiros que já estão no elenco.

"Aqui tem profissionais de ótima qualidade. Essa situação do Juan, quem pode dizer é a diretoria. Eu não posso falar nada, mas eu vim trabalhar forte, aprender bastante como Eltinho, o Juan Pitbull. Vai ser uma disputa sadia e boa. Meu momento vai chegar com muito trabalho. E quando aparecer espero agarrar com unhas e dentes", garante. Eric tem 22 anos e possui rodagem nas categorias de base e profissional, começando inclusive no bicolor paraense.

"Tive uma passagem pela base, comecei aqui, depois fui para o Palmeiras. Lá passei um ano e segui para a Ponte Preta, onde aprendi muito. Depois subi para o Vila Nova-GO. E então eu tive uma lesão e fiquei afastado dos gramados. No retorno fui para o Real Brasília e segui por outros clubes, já no profissional, para outros clubes, entre eles o Carajás, Amazônia Independente, onde ganhamos o título e o acesso em 2021, alguns clubes do Maranhão, e agora estou de volta", relembra.

Eric passou cerca de um ano e meio longe dos gramados após sofrer uma lesão no joelho. Desde então, a carreira o direcionou para times menores e agora ele espera uma oportunidade justamente na equipe que lhe lançou no futebol. "Eu batalhei muito. Muitas pessoas acham que a vida do jogador é fácil, mas não é. Foi muita batalha até voltar para um clube grande, como o Paysandu, de onde eu guardo um carinho e respeito muito grande", acredita.

Nesta quarta-feira (8) o Paysandu joga pela Copa Verde, contra a equipe do Princesa do Solimões, a partir das 21 horas, no estádio Gilbertão, em Manacapuru, na Grande Manaus. A volta está marcada para o dia 23, às 20 horas, na Curuzu. Para este confronto, o técnico Márcio Fernandes tem uma série de desfalques e deve perder pelo menos sete atletas. Neste momento, estão no DM sem previsão de retorno os zagueiros Genílson e Naylhor; os laterais Samuel Santos, Eltinho, além dos atacantes Alex Matos, Stéfano Pinho e Vicente.