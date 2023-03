Com negociações avançadas, Paysandu tenta a contratação de Vinícius Leite, hoje no Vila Nova

O Paysandu está no mercado e busca contratações ainda essa semana. O clube tenta junto ao Vila Nova-GO, a contratação do atacante Vinícius Leite, de 29 anos, que já defendeu o Paysandu nas temporadas de 2019 e 2010. A informação foi confirmada por uma fonte do clube bicolor ao O Liberal. As negociações estão avançadas entre os clubes e o atleta.

A diretoria bicolor está tratando o negócio como prioridade e quer uma resposta ainda nesta semana. A possibilidade da volta de Vinícius Leite é grande, já que o clube goiano não conseguiu avançar na estadual e vive um ambiente conturbado e algumas mudanças devem ocorrer no elenco, visando a disputa da Série B do Brasileiro. Na atual temporada, Vinícius Leite jogou 12 partidas.

O jogador está na terceira passagem pelo Vila Nova, porém, se destacou mesmo no Paysandu, em 2019 e 2020, formando dupla de ataque com Nicolas, jogador que atualmente está no Goiás-GO. Com a camisa do Papão Vinícius Leite disputou 64 partidas, balançou as redes nove vezes e conquistou o Parazão de 2020.

Após grandes atuações pelo Paysandu, Vinícius Leite foi contratado pelo Avaí-SC, em 2020. Na temporada seguinte, o jogador teve sequência, conseguiu jogar mais de 50 partidas, ficou no clube catarinense até 2022, quando foi emprestado pelo Avaí para o Grêmio Novorizontino-SP, até retornar ao clube alvirrubro.