Depois de deixar o Paysandu, goleiro se despede do clube e cutuca a diretoria do Papão

Após o Paysandu anunciar a saída em comum acordo, o goleiro Victor Souza, de 30 anos, se despediu do Papão nas redes sociais. O atleta que não conseguiu jogar nessa temporada, desejou o melhor ao clube bicolor e cutucou parte da diretoria do clube. Em sua conta no Instagram, Victor Souza agradeceu a oportunidade de ter vestido a camisa do Paysandu, citou o elenco, comissão técnica, funcionários, mas na hora de falar da diretoria, colocou como somente “alguns”, sem citar os nomes.

“Tenho um sentimento de gratidão, positividade, prazer e muita alegria, pois sempre dei meu melhor durante todos os dias que aqui estive. Aqui fui muito feliz, fiz muitos amigos que levarei para a vida. Quero agradecer os jogadores (que grupo top), comissão técnica, alguns da diretoria e presidência, cozinheiros, seguranças, todos funcionários em geral do Paysandu”, escreveu.

VEJA MAIS

O jogador chegou ao Paysandu em 2021, foi titular no gol bicolor e conquistou o título do Parazão. Terminou a Série C, principal competição do clube na temporada, criticado por parte da torcida. Foi então que o Paysandu decidiu emprestar o goleiro para o Água Santa-SP, em seguida a diretoria do Papão voltou a emprestar o atleta, dessa vez para o Londrina-PR, para a disputa da Série B. No Tubarão disputou apenas três jogos, foi quando sofreu uma lesão no joelho e teve que passar por uma cirurgia, perdendo o restante da temporada. Quando estava treinando no Londrina, no final do ano, o Paysandu solicitou sua volta para a disputa da temporada de 2023. Victor Souza agradeceu à torcida e disse ter saído do clube um torcedor.

“Gratidão em especial à apaixonada torcida bicolor, que é o maior patrimônio do clube. Estava com saudades de sentir o coração pulsar, como de todos torcedores, pela energia surreal que a Curuzu lotada proporciona. Infelizmente não entrei em campo esse ano, mas estão na memória todos os grandes momentos vividos juntos aqui nesse lugar. Cheguei jogador e saio torcedor do Paysandu, pelo carinho, respeito e admiração que tenho pelo Papão”, publicou.

No período de retorno ao Paysandu, Victor Souza teve uma lesão, ainda na pré-temporada, na cidade de Barcarena (PA). O jogador tinha como principal concorrente Thiago Coelho, titular absoluto no gol alvicleste no comando de Márcio Fernandes.