Sem espaço no elenco, Paysandu encerra contrato com o goleiro Victor Souza

O Paysandu anunciou no final da tarde desta quinta-feira (2) que o goleiro Victor Souza, de 30 anos, não faz mais parte do elenco bicolor. A decisão, de acordo com o clube, partiu do próprio atleta. Em comunicado oficial, o Papão agradeceu ao jogador pelos seus serviços prestados e desejou sorte na carreira.

Carreira no Papão

Victor Souza defendeu o Paysandu na temporada 2021 e foi titular na equipe bicolor com 42 jogos. Naquele ano, o arqueiro foi campeão paraense, mas o time não conseguiu o principal objetivo, que era o acesso à Série B.

Empréstimos

Em 2022, o goleiro foi emprestado para o Água Santa-SP, para a disputa do Campeonato Paulista. No mesmo ano, o Papão acertou o empréstimo do jogador ao Londrina-PR. No entanto, Victor Souza sofreu uma lesão no joelho e passou por cirurgia, perdendo o restante da temporada.

Mesmo após a lesão, o jogador iria renovar o contrato de empréstimo junto ao clube paranaense. Porém, o Paysandu solicitou o retorno do atleta a Belém para a temporada de 2023.

Nova lesão

Na capital do Pará, Victor Souza enfrentou outra lesão - desta vez muscular - e não chegou a disputar partidas pelo Papão. Além dele, o Paysandu tinha contrato com outros três goleiros: Thiago Coelho, Gabriel Bernard e Cláudio Vitor.