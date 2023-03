Paysandu tem mais de um jogador lesionado por semana desde o início da pré-temporada 2023

A temporada mal começou, mas o departamento médico do Paysandu já está bastante movimentado. Desde o início dos treinamentos da equipe bicolor para 2023, 11 jogadores já se lesionaram. O número é quase o mesmo que a quantidade de semanas de treinos que o Bicola tem desde a reapresentação: dez.

Os lesionados bicolores foram os seguintes: Victor Souza, Samuel Santos, Genílson, Naylhor, Bocanegra, Eltinho, Rithely, Ricardinho, Fernando Gabriel, Stefano Pinho e Alex Matos. As contusões, inclusive, foram de natureza diferente. Já foram registrados traumas de contato, distensões musculares e até quadros virais.

O incômodo dos bicolores não se limita à ausência em jogos para tratamento médico. O grande problema é que o rendimento físico também está impactado. Das lesões citadas, seis ocorreram nas últimas cinco semanas, quando iniciou a participação bicolor no Campeonato Paraense.

Um fator que pode ser atribuído ao excesso de lesões no Paysandu é o calendário de jogos apertado. Desde que o Bicola iniciou a temporada 2023, no dia 7 de fevereiro, a equipe já disputou cinco partidas. Isso representa uma média de 5 dias de descanso entre um jogo e outro.

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com a assessoria de comunicação do Paysandu para saber um posicionamento do departamento de fisiologia do clube sobre o excesso de lesões. No entanto, até o momento, não obteve resposta.

Desfalques para o próximo jogo

Para o duelo contra o Caeté, pela quinta rodada do Parazão, que ocorre no próximo sábado (4), às 15h30, no estádio Ipixunão, o Paysandu terá, pelo menos, quatro desfalques. Genílson se recupera de fratura no nariz, enquanto Eltinho e Samuel Santos têm lesões na panturrilha. Já Alex Matos foi diagnosticado com contusão muscular na coxa.