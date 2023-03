Neto do Mestre Vieira, Rei da Guitarrada, lateral do Paysandu quase seguiu a carreira de músico

O Paysandu oficializou a contração do lateral-esquerdo Eric Vieira, de 22 anos. Paraense de Barcarena (PA), o jogador é neto de Mestre Vieira, músico e criador da guitarrada, gênero musical do Pará. E a música faz parte da vida do atleta, que retorna ao Papão, dessa vez como profissional.

A música e o futebol sempre fizeram parte do cotidiano de Eric. Com a família de músicos e com o avô sendo um grande destaque, o lateral teve, desde pequeno, um compromisso de tocar com os familiares. E foi assim que o jovem iniciou na música e aprendeu a tocar percussão e também bateria, porém, o sonho em ser jogador de futebol falou mais alto e fez Eric levar adiante o esporte e deixar de lado a música.

Mas a paixão de Eric pelo futebol também vem de família. Mestre Vieira fundou um clube, em meados da década de 80 chamado Atlético Barcarenense, em que jogavam seus filhos e netos. Mestre Viera faleceu no dia 2 de fevereiro de 2018, aos 83 anos, vítima de câncer.

Mestre Vieira, Rei da Guitarrada (Carlos Sodré / Agência Pará)

Eric já havia jogado pelo Paysandu, nas categorias de base, quando se destacou no Alunorte Rain Forest, time da empresa Hydro, em Barcarena (PA), em que participou de torneio na Noruega, depois disso, Eric foi para a base da Ponte Preta-SP e passou por uma cirurgia séria no joelho, que o afastou dos gramados por um longo período.

Eric carrega também a paixão pela música (Igor Mota / O Liberal)

A volta de Eric ao futebol foi na Segundinha, pelo Amazônia Independente, clube criado pelo ex-técnico do Remo, Walter Lima. Eric aproveitou a oportunidade, foi um dos destaques do time no acesso à elite do futebol paraense e foi para a Tuna. Em seguida jogou no Cordino-MA, Parauapenas, Tuntum-MA e retornou ao Cordino, onde estava jogando.

Eric terá concorrentes na lateral-esquerda. O jogador brigará pela posição com Eltinho, Juan Tavares, Juan Pitbull (base) e Renan Moura (base).