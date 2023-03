Sensação do Paulistão, São Bernardo avalia disputa pelo acesso com Remo e Paysandu na Série C; vídeo

O São Bernardo tem pouco mais de 18 anos de fundação e vive, em 2023, o auge de sua trajetória no futebol. Foi comprado por um grupo empresarial em 2020 e, este ano, vai disputar a Série C do Brasileiro ao lado de clubes muito tradicionais no cenário nacional: além de Remo e Paysandu, Náutico, Figueirense e CSA são apenas alguns do que já figuraram na elite do futebol brasileiro há alguns anos. E o Tigre do ABC paulista vai encarar a disputa "de igual para igual".

VEJA MAIS

A equipe do interior de São Paulo chegou à Terceirona após o acesso conquistado no ano passado. O Tigre foi o 4º colocado na última Série D. eliminado pelo futuro campeão do torneio, o América-RN, na semifinal.

"Agora sim nós entramos em um nível de disputa à altura do que o São Bernardo vem apresentando. Série C, Série B e Série A, agora, vai ser questão de tempo, com a nossa evolução", afirmou o CEO do clube, Lucas Andrino, em entrevista ao podcast Flow Sport Clube.

Sensação do Paulistão 2023

Sob o comando do técnico Márcio Zanardi, o São Bernardo fez 26 pontos em 12 jogos, o que é a segunda melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista, à frente de gigantes como Corinthians, Santos e São Paulo. Inclusive, está invicto contra os clubes que fazem parte da Série A: venceu São Paulo e Corinthians e empatou com Santos e RB Bragantino. Neste sábado (11), encara o Palmeiras, no Allianz Parque, pelas quartas de final.

Veja o trecho da entrevista de Lucas Andriano ao Flow:

Mas a grande fase no estadual não é certeza de boa campanha na Série C, salientou Andrino. “A gente entra muito forte por ter feito um Paulistão robusto, mas isso não dá o acesso. Temos que entrar com os pés no chão e trabalhar pra caramba como sempre fizemos”, argumentou o dirigente, para em seguida completar.

“Nós estamos falando de Náutico, Remo, Paysandu, Brusque, Operário-PR. Estamos falando de um campeonato difícil. Todos esses clubes que eu falei rapidamente pensam em acesso. Tem o Figueirense. [...] Não existe essa história de que o São Bernardo vai chegar e subir com um pé nas costas. Nada disso, muito longe”, concluiu o CEO do São Bernardo.

A Série C do Brasileiro está prevista para começar no dia 2 de maio e concluído em 12 de novembro. Na primeira rodada o São Bernardo vai encarar o Remo, em São Paulo. Já o Paysandu será o adversário na 8ª rodada, provavelmente entre os dias 10 e 12 de junho, em Belém. Dos 20 participantes, quatro subirão para a Série B 2024.

Entre os nomes conhecidos do elenco do São Bernardo no futebol paraenses estão o zagueiro Romércio (ex-Remo), o volante Jhony Doulgas (ex-Paysandu) e o atacante Felipe Marques (ex-Remo).