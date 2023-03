Congresso técnico: Série C 2023 será adiada em uma semana e começará em maio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou nesta sexta-feira (3), durante congresso técnico, as datas de início da Série C do Brasileirão. Assim como já havia sido antecipado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o torneio começará uma semana depois do previsto pela entidade. A CBF, no entanto, ainda não se pronunciou oficialmente sobre as datas.

De acordo com o calendário de competições de 2023, divulgado pela CBF ainda em setembro do ano passado, a Série C deste ano deveria começar no dia 23 de abril. No entanto, no congresso ficou determinado que a Terceirona começará apenas no dia 3 de maio. O fim da fase classificatória está marcado para o dia 3 de setembro.

Já a segunda fase, o quadrangular de acesso à Série B, terá início no dia 4 de setembro e vai até dia 29 de outubro. As finais serão disputadas nos dias 5 e 12 de novembro.

Formato

De acordo com o que exige o Estatuto do Torcedor, o formato da competição de 2023 deve ser o mesmo adotado no ano passado. Ao todo, 20 clubes participarão do torneio.

A Série C conta com 19 rodadas, de turno único e os quatro piores caem para a Série D. Já os oito melhores garantem vaga na próxima fase, que será realizada em dois quadrangulares. Os dois melhores de cada grupo conquistam o acesso à Série B e os primeiros colocados das chaves fazem a grande final da Terceirona.

Ano passado

Assim como em 2022, duas equipes paraenses disputam a Série C do Brasileirão nesta temporada. No ano passado, o Remo ficou pelo caminho e não conseguiu passar da primeira fase, terminando a disputa na 12ª posição. Já o Paysandu avançou para a segunda fase na vice-liderança, mas fechou a competição na lanterna do quadrangular e não garantiu o acesso à Segundona.

Parazão seria "desafogado"

O adiamento da Série C 2023 pode atrapalhar o planejamento de alguns dos 20 clubes envolvidos no torneio. No entanto, para o futebol paraense, a mudança de data seria benéfica. Isso porque as equipes do estado que estarão no torneio - Remo e Paysandu - teriam mais tempo para disputar o Campeonato Paraense.

Com a suspensão do torneio estadual por cerca de 15 dias, por exigência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a Federação Paraense de Futebol (FPF) tem travado uma batalha para realizar o Parazão nas datas disponíveis no calendário da CBF. Agora, com um possível adiamento da Terceirona, a entidade terá uma - ou até duas - datas para finalizar o Parazão antes do início da Série C.