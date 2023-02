Série C do Brasileirão pode ser adiada em pelo menos uma semana; CBF não se posiciona

A Série C do Campeonato Brasileiro não deve começar na data estipulada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no calendário de competições nacionais. Em 2023, a Terceirona poderá ser adiada em uma semana. A informação foi obtida pelo Núcleo de Esportes de O Liberal com uma fonte ligada à entidade que organiza o torneio.

De acordo com o calendário de competições de 2023, divulgado pela CBF ainda em setembro do ano passado, a Série C deste ano deveria começar no dia 23 de abril. No entanto, é provável que o torneio seja iniciado apenas uma semana depois, no dia 30 de abril.

Um grande indicativo desse adiamento é a não realização do congresso técnico do torneio, que deveria ocorrer na última semana. De acordo com Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF, o congresso técnico de qualquer competição nacional deve ocorrer, pelo menos, 60 dias antes do início de qualquer torneio.

Como o congresso não ocorreu na última semana e, na melhor das hipóteses, só seria realizado na próxima segunda-feira (27), se tornaria impossível cumprir o prazo exigido pela CBF antes do início do torneio. Vale lembrar que 60 dias corridos após o dia 27 de fevereiro é 28 de abril, cinco datas depois do início da Série C estipulado pela CBF no calendário de competições.

A CBF, organização que realiza o torneio, ainda não se posicionou sobre o assunto por meio dos seus canais de comunicação oficiais.

Parazão seria "desafogado"

Parazão terá "desafogo" com possível adiamento da Série C (Cristino Martins / O Liberal)

O adiamento da Série C 2023 pode atrapalhar o planejamento de alguns dos 20 clubes envolvidos no torneio. No entanto, para o futebol paraense, a mudança de data seria benéfica. Isso porque as equipes do estado que estarão no torneio - Remo e Paysandu - teriam mais tempo para disputar o Campeonato Paraense.

Com a suspensão do torneio estadual por cerca de 15 dias, por exigência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a Federação Paraense de Futebol (FPF) tem travado uma batalha para realizar o Parazão nas datas disponíveis no calendário da CBF. Agora, com um possível adiamento da Terceirona, a entidade terá uma - ou até duas - datas para finalizar o Parazão antes do início da Série C.