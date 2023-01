Série C: presidente da FPF fala sobre cotas para Remo e Paysandu e data de congresso técnico

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, disse quando deve ser realizado o congresso técnico da Série C do Campeonato Brasileiro. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o responsável por gerir o futebol no Pará disse que o evento ainda não teve data oficial divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas deve ocorrer no final do próximo mês.

"Não recebemos um convite formal da CBF, mas como a competição deve começar no final de abril, o congresso deve ocorrer no final de fevereiro, no máximo no início de março. Segundo o regulamento, o congresso deve ocorrer com, no mínimo, 60 dias de antecedência do início da competição", disse Gluck Paul.

Possíveis cotas

Na última semana, a plataforma de streaming DAZN renovou o contrato com a CBF de transmissão da Série C do Brasileirão. A novidade fez com que alguns clubes participantes do torneio, como o Remo, vislumbrassem um possível pagamento de cotas de transmissão, algo que não é realizado atualmente.

A expectativa, segundo o presidente do Leão, Fábio Bentes, é que o assunto seja discutido em breve. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal na última semana, o mandatário azulino disse que espera que o assunto seja tratado no congresso técnico da Série C.

No entanto, o assunto deverá ser discutido em outro momento. Pelo menos é o que afirmou Ricardo Gluck Paul. De acordo com ele, o congresso técnico discute, exclusivamente, o regulamento da competição. Qualquer outra pauta, como cotas de transmissão, deve ser negociada à parte, entre clubes e CBF.

"Isso [cotas de transmissão] não é assunto de congresso. No congresso é discutido só regulamento. Realmente, cotas de transmissão não têm sido pagas nos últimos anos e isso é um assunto pertinente. Só que essa questão tem que ser tratada somente entre clubes e CBF. A FPF pode até auxiliar nessa discussão, mas quem decide tudo é a CBF", explicou Gluck Paul.

Série C

A Série C de 2023 está marcada para começar no dia 23 de abril. Ao todo, 20 equipes participam da competição deste ano, que deve manter o mesmo regulamento do ano passado. Os dois únicos representantes do Pará no torneio são Remo e Paysandu.