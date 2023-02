Paysandu: Vandick sobre a parada do Parazão e calendário da Copa Verde e Série C: 'pode atrapalhar'

A suspensão do Parazão, o atraso em quase 15 dias e a indefinição em relação à permanência do Bragantino, preocupa o executivo de futebol do Paysandu, Vandick Lima. O profissional informou que espera que o Campeonato Paraense termine antes da Série C, além de citar a importância da Copa Verde no planejamento bicolor.

O Paysandu só estreia no Parazão na próxima quinta-feira (9), contra o Itupiranga, pela segunda rodada do estadual, já que os jogos contra o Braganntino no Campeonato Paraense estão suspenso e a estreia bicolor, seria contra o Tubarão do Caeté. Vandick falou que a situação do Parazão pode prejudicar o clube alviceleste na disputa do Campeonato Brasileiro, principal competição para o Paysandu na temporada, que visa o acesso à Série B. O profissional afirmou que aguarda a decisão do STJD, para definir a situação de jogos atrasados, que pode atrasar a disputa do estadual.

“Não queremos que o estadual atrapalhe a Série C. Temos medo de alguns jogos sejam disputados juntamente com o Brasileiro e isso pode atrapalhar. Esperamos que a FPF arranje datas e que o campeonato termine no começo de abril, pois logo em seguida começa a competição mais importante do ano que é a Série C e que vamos brigar pelo acesso”, comentou.

Em busca do tetra

Atual campeão e maior vencedor da Copa Verde, o Paysandu terá a competição como uma prioridade. Vandick ressaltou que o torneio regional poderá ter conflito de datas com o Parazão e por isso pede celeridade ao julgamento do STJD, para que tenha uma definição das datas de partidas atrasadas, já que todos os jogos do Bragantino estão suspensos no Parazão.

“A Copa Verde começa no dia 18 e o Castanhal joga com o Real Ariquemes e o vencedor enfrenta o Paysandu. O jogo pode ser dia 22 ou no começo de março, e teremos problemas de marcação de partidas e sabemos que prevalece sempre a competição nacional e a Copa Verde tem preferência sobre o estadual e por isso mesmo esperamos que esses jogos atrasados que se resolva logo no STJD e que a competição possa seguir normalmente”, comentou.

Calendário

No calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os estaduais devem encerrar no dia 9 de abril. Já a Copa Verde terá início no dia 18 deste mês de fevereiro, neste mesmo período inicia a Copa do Brasil, mas o Paysandu só entra na terceira fase. Já o Brasileiro da Série C começa no dia 23 de abril.