Presidente do Paysandu fala sobre chegada do ex-Remo Netão e status da entrega do CT; confira

Grande novidade no Paysandu nesta semana, o técnico Netão, que será responsável por cuidar das categorias de base bicolor, ainda não tem data para ser apresentado. Pelo menos é o que afirmou o presidente Maurício Ettinger. De acordo com ele, Netão está com contrato assinado, mas deve começar a trabalhar quando o clube já tiver traçado o cronograma para as categorias de base nesta temporada.

"Esse ano o Paysandu está investindo para vir forte na base. Estamos fazendo um estudo para ter um CT específico para a base, vamos anunciar logo mais, e o Netão vem para ser técnico do time que vai participar da Copinha. Não tem data de apresentação, não vai ter uma formal, mas já está trabalhando", explicou.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

O CT, citado por Ettinger, tem avançado nas obras de construção. De acordo com o presidente, o período chuvoso parece não ter afetado a estrutura do local. Por conta disso, o prazo de entrega do espaço permanece o mesmo: ao menos um campo ainda no primeiro semestre de 2023.

"Vamos começar agora, tivemos uma reunião ontem com a Greenlife, que vai fazer o primeiro campo. Já foram verificar, não perdemos nada no platô dos dois primeiros campos. A previsão continua sendo essa. Um campo no primeiro semestre e outro no segundo", concluiu.