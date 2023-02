Festa, treino aberto e bolo: Paysandu recebe torcida na Curuzu em aniversário de 109 anos; vídeo

Um público expressivo acompanhou, na tarde desta quinta-feira (2), o treino aberto do Paysandu no estádio da Curuzu, em Belém. Durante a atividade, os torcedores puderam estar mais próximos dos jogadores e da comissão técnica. A programação especial fez parte das comemorações pelo aniversário de 109 anos do Papão.

Além do treino aberto, o Paysandu fez algumas ações com sócios-torcedores que foram à Curuzu. A primeira, e talvez a mais especial delas, foi a doação de dois títulos de sócio para "bicolores especiais". Um casal de idosos, que já acompanham o Papão há décadas, recebeu das mãos do presidente Maurício Ettinger um ano gratuito no programa Sócio Fiel Bicolor.

Em seguida, os sócios adimplentes que faziam aniversário no mesmo dia que o clube - 2 de fevereiro - foram chamados até o gramado da Curuzu para conhecer os jogadores. Eles receberam camisas e tiraram fotos com atletas, comissão técnica e ídolos do Bicola que hoje trabalham na Curuzu, como Vandick Lima - executivo de futebol - e Lecheva - coordenador técnico.

A última programação antes do treino aberto foi o corte do bolo de aniversário do Papão. Neste momento, a diretoria bicolor se reuniu e, juntamente com o ex-presidente e historiador do clube Antônio Couceiro, cortaram o primeiro pedaço, em homenagem à Fiel.

Neste momento, a torcida chegou ao ápice da comemoração. Torcidas organizadas entoaram gritos de ordem e puxaram o tradicional "parabéns pra você" para o Papão.

Quem aprovou a festa foi o presidente bicolor, Maurício Ettinger. Ele se disse "honrado" por estar à frente do clube por mais uma temporada e avisou que a festa continuaria mais tarde, para beneméritos, na sede social do Lobo, que fica no bairro de Nazaré, em Belém.

"Uma grande honra passar mais um aniversário na Curuzu. 109 anos no maior time da Amazônia, maior detentor de títulos. E mais uma vez dando de tudo para chegar nas nossas metas deste ano. Deixo meus agradecimentos a essa torcida maravilhosa. Hoje, uma quinta-feira, estão aqui prestigiando para cantar os parabéns. À noite tem mais uma festividade solene lá na sede. Agradeço a presença de todos e o apoio que dão", disse o presidente.