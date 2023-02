No dia do aniversário, Paysandu provoca o Remo em vídeo: 'vivendo de Parazão, presos nessa mesmice'

O dia 2 de fevereiro marca o aniversário do Paysandu, um dos clubes tradicionais do país. Nos perfis do clube bicolor nas redes sociais, foi postado um vídeo, feito pelo rapper paraense Pelé do Manifesto, em que ele detalha a história do Paysandu, o envolvimento do clube com a capital Belém e não deixou passar a rivalidade com o Remo.

Em parte do vídeo, Pelé do Manifesto cita que, Belém sem o Paysandu, seria menos preciosa e diz:

“A Almirante (Avenida Almirante Barroso) seria bem menos vitoriosa. Teu povo estaria triste, se tu não existisse, vivendo de Parazão, presos nessa mesmice”.