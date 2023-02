Um mês fora! Ricardinho desfalca o Paysandu após lesão ligamentar no tornozelo, diz médico

Após se recuperar de uma cirurgia que o afastou de boa parte da temporada 2022, o meia Ricardinho, do Paysandu, ficará pelo menos um mês de fora dos jogos do Papão na temporada 2023. O jogador torceu o tornozelo no amistoso contra a Tuna, no último domingo (29) e deixou o gramado. O médico do clube bicolor, Edilson Andrade, confirmou a lesão.

“Ele teve uma entorse no tornozelo, lesão importante, ligamentar que foi conformada através de exames e vai passar por um tratamento mais prolongado. Esperamos que ele esteja à disposição da comissão técnica o mais breve possível, mas vai ficar em tratamento por pelo menos por quatro ou cinco semanas”, disse.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

Em outro local

Vários torcedores questionaram sobre a nova lesão, ser no tornozelo em que Ricardinho teria feito a cirurgia, porém, o médico alviceleste informou que o local foi outro e que a lesão causa preocupação do DM bicolor.

“Não foi no mesmo local da cirurgia. Foi no outro tornozelo, uma lesão totalmente diferente. É uma lesão comum no futebol. Muitos atletas depois de uma certa idade, já apresentam sinais de lesões crônicas no tornozelo, pelo gesto esportivo que traz, é uma articulação de impacto, além e ser uma região muito exposta e contato. O Ricardinho teve a infelicidade de torcer o tornozelo, temos o protocolo do clube para esse tipo de lesão. Os três primeiros dias foram fundamentais, ele está respondendo bem ao tratamento inicia, é uma lesão que preocupa quando vimos no exame, porém a clínica e o profissionalismo do Ricardinho, devem ajudar a encurtar esse período de retorno”, finalizou.

Ricardinho foi campeão da Copa Verde com o Paysandu no fim do ano passado (Arquivo pessoal / Instagram @anaricardinho)

No Papão

Ricardinho foi contratado pelo `Paysandu no ano passado, como uma das principais peças para a temporada, porém, o jogador atuou em apenas 12 jogos e em seguida foi submetido a um procedimento cirúrgico. Voltou aos gramados no final da temporada e conquistou o título da Copa Verde pelo clube bicolor. Com 37 anos, Ricardinho é considerado um líder do elenco e assinou um novo contrato com o Papão só até o fim do Campeonato Paraense, podendo ser renovado para o restante da temporada.