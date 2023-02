Netão planeja trabalho integrado com futsal e base no Paysandu e minimiza ‘travessia’: ‘Muito motivado’

João Nasser Neto chega ao Paysandu tendo a missão de reformular as categorias de base do clube por meio de um trabalho integrado entre o futsal e o campo. Funcionário de décadas do Remo, Netão agora será o principal responsável pela transição de jovens do salão para o futebol do Papão. O acordo com o Alviceleste foi selado em uma reunião na última sexta-feira (27), mas formalizado e assinado em papel nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro.

Em conversa com a reportagem de O Liberal, Netão deu detalhes do que planeja realizar no novo clube, que durante anos foi um rival. A "travessia" para a Curuzu se dá somente um mês após o fim do vínculo com o Remo.

"Ainda não tem uma data certa para me apresentar e iniciar o trabalho, mas nesta quarta-feira [01/02] assino o contrato com o Paysandu. Estive reunido com o presidente Maurício Ettinger e o 'Bodinho' [José Anísio Neto], conversamos e fechamos. Na segunda tive uma reunião com o futsal na sede, já me viram e bateram algumas fotos, acho que aí começou a vazar a informação", contou, em conversa por telefone.

Na prática, Netão será o técnico do time Sub-20 bicolor, porém suas funções irão além de apenas comandar treinos e jogos. O novo contratado do Paysandu dará auxílio à formação de atletas desde categorias inferiores da base até a chegada ao Sub-20, última categoria antes do time profissional.

"Fui convidado para treinar a equipe Sub-20 e ser o fio condutor do futsal para as categorias de base [do futebol de campo]. Fiz questão de ir mais a fundo porque preciso de uma herança positiva, ou seja, trabalhar desde os mais jovens com processos, metodologia de trabalho, padronização de treinamentos e um glossário de futebol, entre outras coisas. Os que vão chegar ao Sub-20 precisam entender leitura tática, para que consigam, no futuro, trabalhar com qualquer técnico", detalhou.

Ex-rival

Foram mais de 30 anos de trabalho e convívio no ambiente azulino. No Remo, Netão foi jogador, técnico, coordenador e auxiliar. Mas a chegada à Curuzu não assusta o profissional.

"Encaro como normal [a chegada ao Paysandu], tranquilo. Sou extremamente adaptável. Tenho que fazer o meu melhor, sempre, para a empresa em que eu trabalho. Chego muito motivado para este trabalho no Paysandu, além de que hoje eu estou muito mais preparado do que cinco anos atrás [quando exerceu esta mesma função no Remo]", salientou. "Tenho um método sólido de treinar futebol e vou aplicar minhas ideais para conquistar nossos objetivos aqui no Paysandu, que consiste em ‘Formar Ganhando’ e ‘Ganhar Formando’”, completou.

João Nasser Neto vinha, desde 2018, exercendo o cargo de auxiliar técnico permanente da equipe profissional remista. Antes, executava função similar a que fará no Paysandu. "A última safra que trabalhei [no Remo] foi aquela de Wallace, Hélio, Kevem... jogadores que chegaram bem no profissional e tiveram papel importante no acesso do Remo em 2020. O Hélio arrebentou naquela Série C, o Wallace fez gols importantes, o Kevem também teve bons momentos", relembrou Netão.

CT Raul Aguilera

A expectativa do Paysandu é de entregar, este ano, pelo menos dois campos do Centro de Treinamento Raul Aguilera, em Águas Lindas. As obras devem ser retomadas ainda neste semestre. Até lá, João Netão vai seguir trabalhando com a base na Curuzu e em campos alugados. “Vamos primeiro trabalhar com o que temos hoje. No Remo, passamos anos sem CT e conseguimos trabalhar. Isso não servirá de muleta nem desculpa. O CT, quando estiver pronto, será um grande facilitador, claro”, concluiu.