Auxiliar técnico, Netão deixa o Remo após mais de 30 anos no Baenão; entenda

Membro da comissão técnica do Remo, João Nasser Neto, o Netão, acertou a saída do clube. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Leão Azul, o fim do ciclo de mais de 30 anos de Netão no Baenão foi encerrado após após uma conversa entre o auxiliar e membros da diretoria remista.

De acordo com a fonte, Netão mudaria de cargo no clube em 2023. Neste ano, o Leão foi ao mercado e contratou Fábio Cortez, ex-Vasco, para ser o novo auxiliar técnico permanente do clube. Dessa forma, Netão seria remanejado para a função de analista de desempenho. No entanto, a proposta foi negada pelo profissional.

Ainda segundo a fonte, Netão gostaria de se dedicar à carreira de treinador profissional. Ele, inclusive, já exerceu essa função no Remo, entre final de 2018 e início de 2019, quando ajudou o Leão a evitar o rebaixamento à Série D.

Neste ano, logo após o final do Brasileirão da Série C, Netão teve sua segunda experiência como treinador de futebol. Ele foi emprestado pelo Remo ao Santa Rosa e comandou o time em nove jogos na Série B do Parazão, a Segundinha. Nesse intervalo ele conquistou cinco vitórias, mas bateu na trave na briga pelo acesso à elite estadual.

História

Netão tem uma relação de mais de 30 anos com o Remo. Já foi atleta de futebol de campo, de futsal, treinador das categorias de base conquistando títulos como a Copa Norte e inúmeras conquistas pelo futsal, tanto como atleta, como treinador, além de ser o responsável por vários anos pela transição de jovens do futsal para o futebol.