Heroína do título do Remo, Musa relembra início de carreira e revela: ‘comecei como goleira'

A trajetória do futebol feminino do Clube do Remo na temporada de 2022 foi bastante positiva. A coroação do trabalho veio após a conquista do Campeonato Paraense, com direito a uma goleada em cima do maior rival, por 4 a 0, na decisão disputada no Baenão, na última terça-feira. O principal destaque do título é uma atacante que vem fazendo história nos últimos anos, antes na Esmac, agora pelo Leão Azul.

Natália Musa tem 27 anos e começou a carreira no futebol atuando na posição mais improvável para um jogador de destaque. Depois de dar os primeiros passos como goleira, a atleta mudou radicalmente o estilo de jogo e descobriu o talento incomum para marcar gols, quando subiu rumo ao ataque. Este ano, embora não tenha sido a artilheira do Parazão, Musa deixou 19 gols e uma marca invejável, que foi assumida pelo time por todo o campeonato, terminando a competição com a honra de ser campeão com 100% de aproveitamento.

"Primeiramente eu agradeço a Deus, por nunca ter desistido mesmo estando em uma posição que não era a minha. No entanto, eu tive que me adaptar e hoje, aqui no Remo, eu pude jogar no ataque, onde eu super gosto de jogar. Treinei bastante e reclamei muito, pra pedir bola para as meninas e fazer gol. Graças a Deus deu tudo certo e pude ajudar o elenco a conquistar os títulos", diz a artilheira.

Musa é uma atleta experiente, e como todo bom atleta, começou modestamente, até protagonizar o principal torneio do calendário feminino estadual. Depois de conquistar cinco títulos estaduais com a Esmac, a atacante encontrou no Remo um novo motivo para sorrir e brilhar, com a ajuda de várias ex-companheiras de Ananindeua e o técnico Mercy Nunes. Na vitória sobre o Paysandu, a atacante conseguiu um feito e tanto, marcando três gols em uma final de campeonato.

"É um time bem conhecido. Para quem não sabe, algumas atletas vieram da Esmac para o Remo, ou seja, jogamos juntos por muitos anos e pude encontrá-las aqui novamente. Graças a Deus deu tudo certo. Aqui nós nos unimos e as conquistas vieram. Agora é pensar no Campeonato Brasileiro do ano que vem, temos um elenco muito bom e vamos treinar forte", acredita.

Com a conquista do bicampeonato pelo Remo, a atleta terá novamente a oportunidade de disputar o Campeonato Brasileiro, desta vez da Série A3, que será disputada entre os dias 15 de abril e 24 de junho. Depois de uma experiência na elite feminina, a jogadores destaca que esta será uma nova oportunidade para continuar dando alegrias ao Clube do Remo.

"Minha trajetória aqui no Remo está sendo muito boa, com o apoio da equipe e da diretoria. Estou muito grata e pretendo continuar aqui no ano que vem, para disputar um bom brasileiro e fazer uma nova boa temporada", encerra.