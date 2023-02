Remo usa meme em tréplica contra o Paysandu: 'Fala, Tino... Sentiu!'

A batalha de provocações e memes entre Remo e Paysandu no dia do aniversário do clube alviceleste, continua. Após o Papão responder a postagem inicial azulina, relembrando quando Albertinho colocou a camisa bicolor no Leão, o Remo deu a tréplica com um meme conhecido dos apaixonados por futebol.

Pelo Twitter, o Leão retuitou a resposta do rival com um GIF do pequeno diálogo entre Galvão Bueno e Tino Marcos que viralizou durante um jogo da Seleção Brasileira: "Galvão?", Fala, Tino", "Sentiu!". O meme virou sinônimo de 'acusar o golpe'.