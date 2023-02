Após ser provocado, Paysandu responde Remo: 'Deixamos tua camisa faz tempo'

Pouco depois do Remo ter parabenizado o Paysandu pelo aniversário, em forma de provocação, o Papão respondeu também pelas redes sociais. Os bicolores relembraram quando no título paraense de 2001, com direito a goleada por 4 a 0, contra o Leão Azul, no Baenão, Albertinho colocou a camisa no Leão.

