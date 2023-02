Além de meia, Paysandu possui mais dois atletas machucados e são desfalques na estreia do Parazão

O Paysandu irá estrear no Campeonato Paraense apenas na segunda rodada, no dia 9, contra o Itupiranga, na Curuzu, às 20h. Para essa partida, o técnico Márcio Fernandes não contará com três jogadores. Além de Ricardinho, que foi titular nos amistosos do Papão na pré-temporada, o clube alviceleste não terá um lateral e um zagueiro.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O médico do Papão, Edilson Andrade, detalhou as lesões e os procedimentos do lateral-esquerdo Eltinho, que se machucou no amistoso contra a Tuna Luso, no último domingo, além do zagueiro Bocanegra, que também teve uma lesão muscular, ainda na pré-temporada, mas que segue em tratamento no DM bicolor.

VEJA MAIS

Eltinho

“Teve uma lesão muscular durante a corrida no momento de desaceleração. Isso pode ocorrer nesse momento em que os atletas estão se adaptando e início de temporada. Foi confirmada a lesão através de exames, ela é considerada leve, mas que requer cuidados. Vamos acompanhar o atleta em exames de imagem para o nosso controle, para poder liberá-lo”, disse, o médico bicolor Edilson Andrade.

Eltinho deve retornar só na segunda rodada (John Wesley / Paysandu)

Bocanegra

Outro que está se recuperando de lesão é colombiano Bocanegra, que se machucou e ficou de fora das partidas amistosas. O jogador deve estar à disposição do técnico Márcio Fernandes somente na segunda rodada, já que a cicatrização ainda não ocorreu por completo.

“O zagueiro Biocanegra teve uma lesão na pré-temporada, nesta quinta [2] completa duas semanas, ainda requer cuidados, pois o tecido ainda não cicatrizou. É uma lesão também na coxa e esperamos que ele esteja disponível, se tudo correr bem, na segunda rodada”, comentou o médico bicolor.

Zagueiro Bocanegra teve passagens pelo Sport, Vasco e Criciúma (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Victor Souza

O goleiro Victor Souza também está em tratamento, já iniciou a transição e deve retornar aos treinamentos com os companheiros.

“O Victor Souza teve uma lesão em Barcarena, ainda na pré-temporada, na coxa, já iniciou a fase de transição, está em um trabalho conjunto com a fisioterapia e o preparador de goleiros e até o final dessa semana estará à disposição da comissão técnica”, falou.

Goleiro retornou ao Paysandu após contusão (Jorge Luiz / Paysandu)

VEJA MAIS

Alex Matos e Samuel e Genilson

Após o jogo contra a Tuna, outros três jogadores foram avaliados pelo Departamento Médico alviceleste. Dois por desconforto muscular e um por um choque com o adversário, porém não preocupam e foram poupados dos treinos nesta semana e poderão jogar contra o Itupiranga.

“[Alex Matos e Samuel] sentiram dores e acabaram saindo do amistoso, mas foi por uma questão de precaução. Os próprios atletas foram bem profissionais, reconheceram um incômodo na coxa, preferiram sair e foram poupados dos trabalhos com o grupo nesta semana, mas não preocupam para a primeira rodada. O mesmo ocorre com o zagueiro Genílson, que teve uma pancada no pé, foi poupado dos treinos nesta semana e teremos o atleta à disposição até sexta-feira para treinar normalmente”, finalizou o chefe do DM do Papão.