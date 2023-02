Paysandu apresenta meia venezuelano que disputou a Libertadores 2022; confira

Às vésperas do aniversário do clube, que ocorre nesta quinta-feira (2), o Paysandu apresentou o meia Robert Hernández, de 29 anos. Natural de Cumaná, norte da Venezuela, Robert chega após disputar a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana pelo Deportivo Táchira, um dos maiores clubes do país.

Agora, Robert viverá a primeira experiência no futebol brasileiro. O meia teve hoje o primeiro contato com a torcida bicolor. Além disso, mesmo sem ter tido muita minutagem nos amistosos, o venezuelano garantiu que já está à disposição do técnico, Márcio Fernandes, para o caso de disputar 90 minutos.

"Já havia jogado no Brasil antes, pelo Internacional, Vasco e Santos. Mas é a primeira vez que venho jogar na Série C no Brasil. Venho com toda vontade de levar o maior clube da Amazônia à Série B. Já estou perfeitamente bem, 100% à disposição do técnico. Quando precisar de mim, estarei preparado para ajudar o grupo. Posso jogar do lado esquerdo ou direito [do ataque] e ainda fazer o trabalho de meia”, afirmou o jogador

Caso Márcio Fernandes opte por usar Robert Hernández no ataque, os concorrentes serão Mário Sérgio, Vicente, Bruno Alves, Dalberto, Alex Matos, Stéfano Pinho e o jovem Roger. Já se a preferência for colocar Robert no meio, o meia terá que superar Ricardinho, Fernando Gabriel, João Pedro e os jovens Rikelton e Júlio Cézar.

Com a estreia adiada devido ao imbróglio que suspendeu o Parazão por duas semanas, o Paysandu entra em campo contra o Itupiranga, na quarta-feira (8), às 20h, na Curuzu. Acompanhe a cobertura completa do estadual pelo OLiberal.com.